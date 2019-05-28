【港超聯】球會關注富力牌照場地問題　愉園升班明朗續用甲組班底

季後首次「港超聯座談會」今日（28日）在香港足球總會舉行，除了剛過去一季的十支參賽球隊派員出席外，應屆甲組冠軍愉園亦有潘文迪代表參與，他透露愉園升班機會樂觀。

2018/19年度港超聯早前已曲終人散，一眾港超球會代表今日齊集於港超座談會，商討來季事務。據知，會上談及來季參賽隊伍、富力R&F牌照及主場問題、來季菁英盃賽制及媒體直播權等等。代表東方龍獅出席的副總監司徒文俊透露，一眾球會對於富力R&F來季續用燕子崗體育場，及欲申請成為正式會員存有疑慮。

司徒文俊指眾會對富力場地及會籍存疑。（高詩琦攝）

「我們最關心場地質素、及球隊北上時的配套，是否合符港超標準，」司徒文俊說：「青衣運動場及深水埗運動場都有慢慢改善，但對於燕子崗真的較難接受，並不合符標準。」對於富力牌照問題，他則稱：「對於富力來季會成為本地球會或繼續是境外球會身份，大家有很多疑問，會內有不同聲音。」據消息指，來季菁英盃制度會再有變，對球隊派遣上陣的U22球員下限，將由2人提高至3人。

富力來季續用燕子崗作主場。（高詩琦攝）

潘文迪表示愉園升班樂觀。（高詩琦攝）

愉園升班機會高 以年輕班底為主

據知，港超來季續有10支球隊參賽，愉園董事潘文迪稱升班與否，最大顧慮是要達到更新後的港超球會牌照要求：「要取得牌照的難度高了，要符合亞洲足協的基本條件，老闆意向是一定想升班的，否則不會用幾年時間由丙組打起。」他強調升班「機會高」：「對於某些條件，我們已有解決辦法，如無意外應無問題，需要解決的是梯隊構成及外援名額，始終我們年輕球員較多，過往見到一些球隊起用外援較少，會遇上困難，始終打港超和港甲是兩回事。」

愉園提早封王奪衝超資格。（袁志浩攝）

不少球會都對於愉園期望甚高，潘文迪稱，若然升班，會留用目前的甲組班底：「會留用陣中所有年輕球員，始終一起打上港超，想繼續；也會留用外援，但是否全部留用，則要跟教練團商討。」至於上季效力愉園的李志豪及王景華等資深球員，則因為本身已有正職，隨隊升班機會不大。