【甲一籃球】易漢暉回歸甲一 　「現在打球是因為喜歡」

「又熟悉又陌生」闊別兩年，重踏修頓的易漢暉（易佬）用六字形容昨晚（28日）回歸的第一場賽事。 曾叱咤學界和大專場上的中鋒，身形、球技和聰慧兼得，要數翁家軍門下的愛將必有易佬一人。但2016年在甲一護級戰砍下26分，助遊協穩留甲一後，易佬彷佛隱退球圈；直到今季，安保漢友的升班讓他重返甲一。雖然首仗上場時間不及以往，手感和狀態也未回復，但對於易佬一切都只是個開始，就以今場的勝利起步。

第一年成為實習醫生，要平衡工作，也因為去年前十字韌帶撕裂，要努力復健，不管以球員的認知和醫生的專業角度，都知道有些事不能急：「雖然現在打到，但都有很多復康和心理建設要做，我也不祈求自己剛復出就打到一百分，所以給了自己很多寬限自己。」接著說：「雖然我知道這不是藉口。」甲一的對抗性和節奏要重新適應，更需要球隊的體諒和配合，「翁sir（翁金驊）給了很充足的時間，也很尊重我，讓我跟着自己的progress走。」

後備上陣，雖然把握力沒有以前的水平，也仿佛生疏了不少，但像易漢暉說的只是一個開始。（張倩儀攝）

和隊友共同進退，是易漢暉在籃球本身以外最想做的事。（張倩儀攝）

說到今場「Air」的罰球，易佬也笑了笑，「今場都是試一試，我會愈來愈好；不期望自己一回來，就能回到以前的水準 ，我會用每一場來讓自己愈來愈好。」可能是重新投入，過去兩年的抽身讓他變了個人，場上殺氣少了許多，反而是和善的笑容。「個人沉實了一點，沒有以前般浮躁。」易佬曾稱霸籃下，有他鎮守，對手想切入也是「停一停，諗一諗。」

放下兩年，要重新適應，對一個醫生、一個受傷的球員來說都不容易。（張倩儀攝）

後來反而到易佬自己，「停一停，諗一諗。」

說着自己滿滿的不足，以及要改善的事，內在卻因為這兩年的「停一停」成熟穩重了不少。「籃球現在對我來說是一個興趣，是一個和隊友一起享受和分享的一件事。」因為隊中的都是老朋友，翁家軍中相識和一起打球很久的隊友，「每一場比賽和每一次練球都是一個享受。」

今場試着進攻，手感平平，易漢暉想必會調整過來。（張倩儀攝）

以前或許像他說用「年少氣盛」去總結最好不過，「以前很容易受到情緒的波動，雖然情感給了我爭勝心，但我想可以要調整一下自己。」因為喜歡籃球，不管再繁忙的日常也要抽時間，「現在打球，是因為喜歡，最重要是享受和開心，但不會將太多情感投放在這個遊戲之中，快樂之餘做到成績就是現在追求的事。」