【甲一籃球】安保漢友大敗贏經驗　 拼盡每一秒不放棄

去季奪得甲二冠軍的安保漢友，今季新升班到甲一組別，這位「一年級生」自高級組銀牌賽起遭遇一次又一次的震撼式教育，先後兩次對陣去季甲一總冠軍東方龍獅均大敗而回。昨晚（2日）迎來球隊首場甲一賽事，更要面對傳統勁旅兼銀牌冠軍南華，漢友在全華班上陣應戰下，無奈強弱懸殊令他們以49：89大敗南華，未能在甲一首仗敲響勝鼓。縱然如此，漢友隊長馬嘉聰這位甲一「新鮮人」未被打垮意志，視每次挑戰強隊是成長機會，將每次震撼教育作為汲取經驗。

首次在銀牌賽面對東方龍獅，漢友以61：124的63分之差落敗；第二次在負方組賽事挑戰東方龍獅，漢友以69：100的31分不敵對手，當中不乏球隊戰術及球員心態調整。每次的對賽，不論勝負均不會讓球員空手而回，漢友這次與南華較量讓球隊主將之一的馬嘉聰感受甚深。漢友一開局仍能憑體力與南華一拼，馬嘉聰、黃銘德在防守端施壓，趙鍵鋒嘗試起手均被干擾，幸陣中兩位「高人」蔡駿賢及黃俊財在籃底建功，漢友首節以8：20落後。

被擋住進攻路線，馬嘉聰嘗試在外圍起手由內線隊友補位。（任祉羲攝）

+ 18 + 17 + 16

惟南華入局後在第二節開始發力，朱亮強打內線之餘從三分線得分，兩位小將曾湛元、張延隆以速度打出球隊擅長的快攻反擊。反觀漢友開始被南華的快速節奏帶跑，更被對手的全場緊迫戰術導致失誤，一次又一次被對方快攻得分，上半場被南華以38：18大大拋離。漢友在下半場未有放棄，追得一分是一分，即使再累繼續追上防守腳步，即使射手出手受干擾時中鋒仍在籃下盡力跳到最高力圖補籃得分。「翁sir常對我們說無論如何，先要拼、要鬥搶！」今場兼顧攻守的隊長馬嘉聰在賽後笑言，他們全隊12人亦確實做到，雖然最後以49：89被南華大勝，但是他們在比賽過程中卻是拼盡每一秒。

馬嘉聰（中）擅長防守之餘，他亦夠拼搏，不放棄每一個轉守為攻的機會。（任祉羲攝）

新加盟的黃銘德（左）相當活躍，除了控球推進外，亦勤於防守。（任祉羲攝）

由開季開始已先後與南華及東方龍獅對戰，場場硬仗對這支升班馬有點殘酷，不過馬嘉聰對此相當樂觀：「起碼我們不會未嘗試過失敗，其實在銀牌賽前跟南華進行過友誼賽，大家在今場甲一遇上南華亦相對之前友誼賽再『好咗啲』。惟我們的體能與戰術執行力與對方有差距，令到我們在第三節開始的配合被瓦解。」冤家總是路窄，漢友下場將火拼雲集經驗老到球員的標準福建，本月14日則第三度挑戰東方龍獅，馬嘉聰直言要做好自己：「我準備好面對每一場比賽，其實球隊自經過銀牌賽後在防守及保護禁區的意識更強，唯獨在戰術執行力未算好，必須要再加強。」

「我們一定會跟對手拼！」（任祉羲攝）

漢友今季邀請到台灣前國手顏行書（左四）加入教練團，相信會令球隊再進一步。（任祉羲攝）

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