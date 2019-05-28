【甲一籃球】漢友外線發力挫飛鷹　10球三分奠勝

易漢暉復出首戰，安保漢友對上崇德飛鷹，皆未能打開勝利之門的兩隊今晚（28日）力爭首勝。雖然漢友以全華班作戰，但外圍火力猛烈，飛鷹呂銘彥的7球三分仍未能 「撼贏」漢友的點點開花，憑朱浩雯和趙鍵鋒分別獨得24分和22分，以89：85擊敗飛鷹。

漢友甫開局外圍就毫不留情地發動攻勢，其中黃銘德三分命中後再切入得手，飛鷹有艾榮和奧斯汀發力，包攬球隊的得分，半場分別射入14分和8分；但防守屢見漏洞，內線雖然有奧斯汀和彭懿葭鎮守，但仍被小將們「鏟爆」；賽間發生小插曲，因奧斯汀手指受傷，流血不止一度「血灑」修頓，期間暫停近5分鐘清理場地。

奧斯汀獨取28分仍未能助球隊取下首勝。（張倩儀攝）

呂銘彥狂轟7球三分，屢射屢中。（張倩儀攝）

呂銘彥乘勢轟入三記三分，反超漢友；但漢友多點開花，尤其是曾創發攻守積極，抓下多個籃板外更多次鏟籃得手。隨後漢友換出易漢暉，雖然復出但手感和狀態仍未見回穩，半場以39：39平手。

易漢暉重出江湖，但仍未重新習慣甲一節奏。（張倩儀攝）

飛鷹力追無功繼續不勝

換邊後，兩隊比數依然膠着，飛鷹洋將穩定發揮，但漢友朱浩雯和趙鍵鋒手感升溫，趙鍵鋒兩球三分命中後再上籃，比數一度拉開至54：45。飛鷹急起直追，奧斯汀和呂銘彥同一位置轟入三分，追至一分之差。 話口未完，呂銘彥同樣在45度再射入兩球三分，但飛鷹第三節仍落後61：62。

曾創發上半場火力全開，籃板和突破屢建功。（張倩儀攝）

趙鍵鋒今場轟入22分，無懼內線洋將勇闖籃下。（張倩儀攝）

第四節呂銘彥火力仍然旺盛，轟入第7球三分，但朱浩雯也不甘示弱，一節內回敬5球三分，但未能穩操勝券。飛鷹力追至最後一分鐘，卻錯失追回三分的最後一個攻勢，最後漢友以89：85勝出，取下今季聯賽的首勝。