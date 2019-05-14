【甲一籃球】漢友今季三度挑戰東方龍獅　進步顯著21分之差落敗

今季新升班到甲一的安保漢友在甲一聯賽先後與南華、標準福建兩支傳統勁旅較量，他們在周二晚（14日）於灣仔修頓室內場迎來第聯賽第三仗亦是一場硬仗，與東方龍獅進行今季第三次對壘。 漢友以一班年輕華人球員為骨幹，在經驗上他們未必如東方龍獅般豐富，但他們勝在夠活力、勤力，為每一個攻守、為一分而拼命。 雖然漢友在上半場被東方龍獅以41：28拋離，但他們下半場仍然盡守每一個攻勢，朱浩雯、馬嘉聰更從三分線建功，可惜漢友體力開始下降，被逼搶時欠缺把握力，最後漢友以76：97落敗。

兩軍在早前舉行的高級組銀牌賽兩度交手，東方龍獅兩仗分別以124：61及100：69擊敗漢友。經過兩次對賽的洗禮，漢友從中針對部署，尤其是看準東方龍獅內線缺人的情況，漢友憑溫梓豐、蔡駿賢多次在籃底「tip in」得手，一度領先至8：4。

惟東方龍獅射手雲集，陣中的蕭鍵勳、陳翊麟先後命中三分球扭轉形勢至以10：8反超前，開始他們一直領先的優勢。雖然被對手開始領先，但是漢友的黃銘德及曾創發盡力在防守端施壓，令東方龍獅欠缺把握力，減少他們的得分機會，從而憑王超望突破防線上籃得分追至14：19。不過東方龍獅的鍾俊昇接應補籃成功，再稍為拉開至21：14完第一節。

甲一籃球：漢友溫梓豐（左）今場的防守成為球隊的支柱，抑制對手得分之餘，更不斷衝擊內線得分。（任祉羲攝）

甲一籃球：蔡駿賢（左）看準東方龍獅內線內量稍遜，與溫梓豐屢次在籃底低位接應，再tip in得分。（任祉羲攝）

經過首節適應，東方龍獅在第二節將節奏推快，藉以消耗漢友主將的體力，令對手失去該有的節奏，加上漢友的馬嘉聰、趙鍵鋒先後在快攻單刀失手，可見被東方龍獅拉快節奏下，漢友的把握力大跌，令他們於第二節進一步被東方龍獅拉開至41：28。

甲一籃球：漢友在第三節體能下降，令他們即使單刀快攻失手，明顯欠缺把握力，反被東方龍獅單節轟入32分，進一步拉開比數。（任祉羲攝）

甲一籃球：上場刷新個人單場新高的鍾俊昇（藍）今場貢獻8分，不過他轉而在防守端建功。（任祉羲攝）

甲一籃球：漢友的曾創發（右）今場對位防守艾利諾（左），表現相當落力。（任祉羲攝）

漢友經過調整後，下半場嘗試收復失地，馬嘉聰第三節命中一記三分球為球隊追至33：44，大振士氣，黃俊財看準東方龍獅內線防守稍弱，在籃底接應傳球再成功得分，朱浩雯接連兩記三分球追至45：57。不過以外線見稱的東方龍獅憑艾利諾、李琪從三分線發炮再拉開比數至73：49。

漢友在末節的防守開始鬆懈，回防腳步未能跟上，最後東方龍獅在蕭鍵勳轟入全場最高24分，加上艾利諾的16分以及後備入替的李琪亦有15分進賬，助東方龍獅以97：76擊敗漢友。

甲一籃球：今季加入漢友教練團的顏行書（中）賽後相當滿意球隊的表現，更大讚眾將從以往個人籃球變得更打出團隊籃球。（任祉羲攝）

來到第三次對賽，漢友從首仗輸61分到次仗以31分落敗，再到今天以21分不敵對手，足見漢友從3月尾至今經過每一仗的進步。

對於球隊在這兩個月來的轉變及成績，漢友教練顏行書在賽後亦大讚眾將：「他們每隔一個月都在進步，尤其是團隊防守概念及意識均有改變，隊友間於場內有溝通，重要的是他們在一個防守體系運作。」

顏行書平時在台灣進行教練工作，今季特別應邀加入漢友管理團，他更抽空在5月逗留香港兩週，為球隊季初3場硬仗作現場指導：「其實之前我在台灣都有透過網絡為他們作出戰術及訓練提議，始終香港是業餘聯賽，大部分球員都有工作在身，球隊訓練不足時，球員個人紀律訓練很重要。在這段日子以來，我看到漢友球員在團隊方面的進步，畢竟團隊有進步代表球員進步。」