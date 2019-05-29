【世界女排聯賽．澳門站】泰國先生走遍地球　見證泰國取首勝

今屆世界女排聯賽，泰國終獲首勝！泰國女排今日（29日）於澳門站次日賽事，總局數以3：1擊敗韓國。打畢最後一分後，全隊上下興奮莫名，慶祝這場難得的勝仗。 與泰國女排一起慶祝的，還有約30名到場支持的泰國球迷，他們的打氣聲比在場任何人都大，熱烈氣氛將現場變成泰國主場一樣。不得不提一名53歲的熱血泰國球迷，為了現場支持自己國家，他長年走訪各地打氣，更將自己的英文姓氏改為「Thailand」。 聽聽Mr. Thailand的故事。

今場面對韓國女排，泰國槌手保琳捷表現搶鏡，第一局頻頻扣殺得分，令泰國一直保持4至5分的領先優勢，以25：21拿下首局。雖然韓國次局以25：19扳回一局，但泰國其後以25：19及25：20連下兩城，總局數3：1奪得今站首勝。

Mr. Thailand熱情無比，令澳門站現場更添氣氛。（梁鵬威攝）

槌手保琳捷（5號）為泰國取勝關鍵。（梁鵬威攝）

泰國球迷全程投入來打氣

「泰韓戰」打得激烈，場邊的泰國球迷自然看得緊張，球員在場上戰鬥，球迷亦在看台另闢戰場，每當泰國得分，他們大聲歡呼；泰國失分，他們雖懊惱仍落力鼓動士氣，賽事暫停之時亦大力揮舞泰國國旗，每分每秒都全情投入。

即使在比賽暫停階段，泰國球迷依然揮動國旗，為球隊打氣。（梁鵬威攝）

今仗泰國憑着頑強防守，以3：1擊敗韓國。（梁鵬威攝）

「泰國先生」外穿泰國裝 內是泰國心

今屆是Khamtong Thailand第三次來澳門站現場為泰國隊打氣，他身上最搶眼的，莫過於一身泰國傳統服飾，令他的落力打氣更有味道：「我到每一個比賽都會穿上不同款式的衣服，都是由我自己設計的。」對於這名熱血球迷來說，大聲打氣是平常事，更要講究打氣衣服等細節，不只因他愛泰國女排，更愛土生土長的泰國。

贏得比賽的一剎，泰國球迷上下興奮莫名。（梁鵬威攝）

多年來Mr. Thailand跟泰國國家隊東征西討，甚至去過4屆奧運，相信他亦非常熟悉近年泰國各運動隊伍。Mr. Thailand認為泰國女排大有進步：「她們迎來新教練、新的訓練模式，每個運動員都非常努力。」泰國女排從未晉身奧運正賽，未來她們將以打入東京奧運為最大目標。