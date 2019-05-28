【世界女排聯賽．澳門站】郎平點名盛讚袁心玥　中國明日力爭連勝

中國女排在2019世界女子排球聯賽澳門站首場賽事，以25：21、25：17及25：9直落三局擊敗泰國。隊長朱婷僅在第一局尾段上陣即建奇功，連取兩分助中國女排拿下首局。 賽後主教練郎平為朱婷上陣時間少而解釋，指朱婷剛剛歸隊，今場希望給予多些時間年輕球員發揮。

首局尾段戰情膠着，中國女排一度被追至22：20，當時郎平馬上換入朱婷，這名中國隊隊長僅參與4分賽事，當中個人連奪2分，協助中國以25：21先拔頭籌。

朱婷出席賽後記者會時稍露疲態，她大讚球隊表現，「我們非常團結，打出預期中的賽果，希望未來兩場有更好的發揮。」中國女排明日將會面對首日敗予韓國的比利時。

世界女排聯賽．澳門站：朱婷（2號）僅在首局尾段上陣，已為中國女排連取2分奠勝。（梁鵬威攝）

世界女排聯賽．澳門站：次局中國女排一傳欠佳，換入王夢潔（黃衫）後便有改善。（梁鵬威攝）

世界女排聯賽．澳門站：袁心玥賽後獲郎平點名稱讚，足證今場她表現不俗。（梁鵬威攝）

郎平：期望球隊發揮更好

主教練郎平卻不滿意球隊發揮，認為只是正常表現，「泰國今仗打得很快，我們許多時侯都未能作出攔網跟進，故今場臨場調動非常重要。」

對於朱婷今日上陣時間不多，「鐵榔頭」解釋希望給予年輕球員更多機會，「朱婷剛剛歸隊，我希望給予年青球員多點機會。我們配合上還未夠熟練，希望之後能夠慢慢培養默契。」

郎平最後更點名稱讚副攻袁心玥，指有她在場，球隊更有優勢。

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世界女排聯賽．澳門站：朱婷認為球隊今仗非常團結，期望之後球隊能夠打得更好。（梁鵬威攝）

世界女排聯賽．澳門站：泰國隊隊長露莎拉表示今仗打得愉快。（梁鵬威攝）