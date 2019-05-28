【世界女排聯賽．澳門站】郎平兩次換人扭局勢　中國女排旗開得勝

中國女排旗開得勝！ 2019世界女子排球聯賽澳門站完成首日賽事，尾場由中國對陣泰國，中國有多名主力如朱婷、袁心玥及丁霞歸隊，陣容實力比上周巴西站更強。 剛協助華基夫銀行勇奪土超冠軍的中國隊隊長朱婷未有正選上陣，由隊友袁心玥擔大旗。這名身高6呎6吋的副攻球員攻守兩端皆有表現，率領中國直落三局以25：21、25：17及25：9擊敗泰國。

上周的巴西站，中國女排接連敗予俄羅斯及巴西，僅得1勝2負，戰績未如理想。中國女排矢志在澳門站重拾佳態，巴西站未有隨隊的主教練郎平重掌帥印。

中國女排主教練郎平在澳門站重掌帥印，球隊旗開得勝。（梁鵬威攝）

隊長朱婷先列後備，關鍵時刻入場即建奇功。（梁鵬威攝）

首局尾段換入朱婷奠勝

雖然隊長朱婷未有正選上陣，首局中國女排依然採取強攻，順利領先。然而泰國防守不俗，多次化解中國槌手的攻擊。

中國一度被追至22：20，郎平在僅剩兩分差距之下終於換入朱婷。作為應屆土超MVP，朱婷換入後即建奇功，取得兩分助中國以25：21拿下首局。

+ 29 + 28 + 27

郎平調兵遣將見功力

次局中國女排一度陷入劣勢，初段一傳質素未如理想，令進攻未能發揮，泰國甫開局即領先至3：0。其後中國換入自由人王夢潔，此調動果然見效，做好一傳後，袁心玥及張常寧等繼續強攻，中國以25：17再下一城。

之後中國女排愈打愈順，第三局以25：9大勝，直落三局擊敗泰國，取得澳門站首勝。今場主教練郎平臨場調動得宜，首兩局換人皆成為致勝關鍵。