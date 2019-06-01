【大嶼山行山路線】梅窩起步登芝麻灣老人山　俯瞰貝澳海灣風光

前幾天下過連場大雨，是日天氣雖然有點奇怪，不過最後可按原訂計劃成行，走走超過四年沒踏足過的水井灣、芝麻灣老人山和石林一帶，由於路況較為平緩，所以廿公里路也不覺太辛苦。

貝澳群村與大東山（北潭坳Blog提供）

日期：2018年6月9日（六） 路線：梅窩—水井灣—拾塱—長沙灣—芝麻灣郊遊徑（石林）—龍尾—老人山（303米）—廟仔墩—貝澳 天氣：雲，後轉有陣雨

下午一點多在梅窩起步，經梅窩碼頭路上鳳凰徑，那裏也是鳳凰徑之正式終點。早上仍間中有陽光，下車時雲量明顯增多，踏入鳳凰徑後頭上更有烏雲，在平常的夏日日子裏，該現象可謂下雨先兆，隨時附帶雷暴，不過雷達圖方圓一百公里卻無明顯雨區，究竟坳仔是否出師不利，一起步就遇到局部地區降雨。

大概停留近十分鐘，看着烏雲徐徐散去，繼續出發，首先途經一段水管路，然後在明顯路口處離開鳳鳳徑，下走海邊，該路也是越野單車徑的一部分。

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穿過一片廢田後就到水井灣。水井灣昔日有幾座寮屋，估計荒廢十年左右，屋前只餘下小片廢田，原有的果樹相信也已回歸大自然。穿過牛牯灣，那裏也是片青翠的廢田草地，可謂適合露營的地方，原有村民已不在，只有旁邊的大樹菠蘿樹，任由果實在完全成熟時掉落。再穿過橫塘村，即到前臨芝麻灣內灣篤的拾塱村，也歸「十塱」，為何要叫「十」，而不是其他數字就不知曉了。只見村裏大片草地，現變水牛群之樂土，環境猶如桃花源記的情景。

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芝麻灣道從貝澳經拾塱村一直延伸至芝麻灣懲教所盡頭的拾塱灌溉水塘附近，長逾三公里，其南是芝麻灣半島，提起芝麻灣，大多數人第一時間想起監獄及戒毒所，因為政府在1994年起在此設立監獄，收容女性犯人，但幾年前關閉，囚犯俱遷往羅湖，至於基督教正生會亦半島東南端的下徑設立「正生書院」，為有吸毒經歷或行為有偏差的青少年提供就讀服務，幾年前一度引起帳目上的風波。

半島亦有幾座小村、包括大浪灣、望東灣及澄碧邨，村民大致在過隱世生活，其中澄碧邨位處二浪灣，屬別墅式私人屋苑，金融風暴前更是企業高級員工的度假屋及有私人會所，後來經濟不景，位置偏僻，會所荒廢至今，近年樓價也只能「蝸牛上樹」地上升。

地圖上顯示有路從懲教所盡頭經長沙灣接芝麻灣郊遊徑，半島上的長沙灣當然無任何公共交通工具，只是一座很小型的寮屋村及漁排。由懲教所往長沙灣的路口已有兩頭神犬駐守，進村的五分鐘步程中牠們都從後陪著。原來山路是要途經村屋旁，而且村落也未荒廢，但坳仔未走近就已聽到群犬歡迎的聲音，於是原路折返，經懲教所、灌溉水塘至郊遊徑。

芝麻灣郊遊徑全長超過十八公里，走畢全程再加往來貝澳更需廿公里，為香城最長的郊遊徑，雖然斜度不高，但正常步速下最少四小時，而且風景不多及有撤退點，絕大部分人都不會刻意全走，往來老人山、大浪灣及灌溉水塘之五叉口剛好在郊遊徑中段的「龍尾」。龍尾原指大浪灣以北山窩中的一座小廢村，但為讓遊人方便記認，所以範圍也延伸至五叉口處。

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是日從灌溉水塘起，走後半段芝麻灣郊遊徑往龍尾，途經芝麻石林，附近山坡上可見不少奇岩怪石，喜歡攀爬或愛好挑戰者可試，但務必注意安全，以免勞煩救援人員，期間也可遠望長洲、薄扶林及鴨脷洲之風光。

雨後日子加上風力微弱，林木稍密一點的位置都見蜘蛛網，而且環境養分似乎相當肥美，有的蜘蛛網直徑更超過兩米，恍如身處Discovery Channel的畫面。臨到龍尾，天色越來越昏暗，相信是快下雨先兆，但在龍尾卻不能接收電話訊號，於是再走幾分鐘往郊遊徑近灌溉水塘，原來雷達圖顯示周圍也沒強降雨，把坳仔的憂慮稍為掃除。

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回到龍尾的「龍尾」塑像時正下微雨，稍為休息一下，待天色好轉就上老人山。老人山是芝麻灣半島的最高峰，有座山火瞭望台，以望喜靈洲、港島西、大東山及鳳凰山為主，天色又轉暗了，才知一場稍大的雨而至。翻過Deep V往稍低一米的廟仔墩，此時又下雨，不過西面天空卻露出夕陽，雨點在夕陽的折射下形成一道彩虹，可是為免弄濕相機故沒攝到，陣雨結束後彩虹也隨之消失。

廟仔墩之名因山頂小廟而得，風景與老人山相比顯得更無阻隔，貝澳群村、拾塱及嶼南海岸線風光均清晰可見，海岸上有多座可暢泳的沙灘，實屬遊人假日消暑之好地方。在山頂停留十五分鐘後下走芝麻灣道，然後再經古道捷徑下達鹹田舊村，並經鹹田新村返回嶼南道，結束陣雨下的芝麻灣及水井灣之旅。

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【本文獲「北潭坳Blog」授權轉載。】