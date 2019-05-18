【西貢行山路線】登西灣山俯瞰浪茄美景　尋訪東壩下「官門遺洞」

在尚未建成萬宜水庫之時，糧船灣洲與西貢半島乃一海之隔，其水道稱為官門水道，其東口則為官門所在；隨後封海工程展開，官門被今日之東壩所堵截，防波堤後的水池仍留有當年的海蝕洞，稱為「官門遺洞」。 數年前地質公園成立，此地由偏僻寂靜，變成追趕潮流之地，當局在水池上築起木橋，方便遊人近距離觀賞遺洞（未有木橋前，距離更近，遊人皆可入洞），而西貢萬宜路，更變得車來車往的繁忙要道，對頭車、人車爭路等驚險場面時有所見，令人萬分唏噓。 回說官門，北靠標尖角，南倚花山。標尖角以北，乃境內著名海灘浪茄灣，灘後不但是官方指定之露營地點，更建有戒毒中心，夏日大量海艇停泊水上，進行形形式式的水上活動；花山東面山嘴，有一奇景曰破邊洲，昔日行內景點，今日人皆知曉。

近年行山風氣盛行，但根底未好，貿然起行者眾，尤其夏日酷熱，登山中暑之意外甚多，故事前必先了解行程風險與自身體能，免得樂極生悲。（剎那提供）

日期︰2017-08-20 路線︰西灣亭→吹筒坳→西灣山→浪茄→東壩→撿豬灣→西貢萬宜路→鯽魚湖

注意︰炎夏登山，切忌盲從

近年行山風氣盛行，但根底未好，貿然起行者眾，尤其夏日酷熱，登山中暑之意外甚多，故事前必先了解行程風險與自身體能，免得樂極生悲。注意路線中有否退出路線，一旦身體不適，可隨時落山；亦留意路線中有否遮蔭之地，例如涼亭、村落，甚至長於通風處之大樹；帶備足夠的糧水，尤其水份至關緊要，不但解渴，更能用來替皮膚降溫；裝備上亦不能忽視︰太陽帽、雨遮、快乾長袖排汗衫和毛巾。

就是次行程，因背負不少沉重的攝影儀器（連同糧水等，背囊重量超過十二公斤），是故帶上清水2.5升，冰水750毫升及凍椰青水750毫升，合共4升飲料，糧食則有兩個白肉水蜜桃（及後備糧食），富含水份；而沿途於吹筒坳、西灣山山頂、浪茄仔對上皆有涼亭，浪茄與花山更有流動溪水，可沿途作避暑或休息之用。或有表示指背上繁多物資上山，太重、太辛苦，在烈日下行走不是更要命？沒有充裕準備貿然上山，足以致命。此乃個人經驗分享，僅作參考。

自西灣亭起步，已是十一點鐘。近年漸捨大浪灣遠足徑路段，改走螺地墩的山腰舊村路；此徑自西灣封村起，始受漁護署重視，略為修葺、豎立路牌，然而取道者甚稀。沿途風光不俗，近者見水徑頂、蠄蟝石頂，遠則達至大蛇頂，甚至火石洲之欖挽角洞亦可辨。險澗吹筒坳坑源末之石排亦甚顯眼，隨後左上螺地墩山頂，右落吹筒坳。接麥徑，始登西灣山。

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酷熱天氣下拾級而上，殊不簡單，決不能急。蚺蛇尖漸露頭角，西灣沙灘亦收眼底，螺地墩南坑漸見清楚。走至百足地一帶，連中國人魯連城所破壞的地方亦能望見，後方四疊潭，水量實在少得可憐。

西灣山近山頂一段，是俯瞰大浪四灣絕佳之地，由桔仔樹山起，蚺蛇尖、米粉頂、東灣山及伸延入海的長嘴，將大浪灣環抱，四灘各具特色，使世界各地愛山水者慕名而來。西灣山測量墩就在路邊無展望處，再往前走一會便是略有清風的涼亭。稍事休息，剛巧有直升機飛過。

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+ 3 + 2

遙望東海列島，曾在多年前十數度探遊，昔近年欲私辦此線，反應冷淡，加上旅費甚高而胎死腹中，往事只能回味，未能與朋分享，非我損失。西灣山南稜，將浪茄灣分成主灘浪茄與副灘浪茄仔，兩者各有澗流名曰浪茄坑與浪茄仔坑，後者更以其險而聞，其源末兩崖對峙有若天門，戲稱「東天門」，在南稜之涼亭可一窺其貌。於此休息者，大抵都是跑山人；也許山人夏日多溯澗，此地自己彷如外人。遊艇大部份群於浪茄，亦有數停泊於浪茄仔。是日潮汐甚低，僅半米，罾棚角嘴岩岸盡露。

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+ 3 + 2

本打算西走獨孤山，然而地圖上兩個路口，勉強可辨，數步之遙已是疏林，毫無路跡。暑熱下不欲闖林覓路，故棄之下走浪茄。經浪茄坑，尚有流水聲，立即潑到手臂、面上與頭頂，有助降溫。牛群亦避走樹蔭下，我獨自穿過牛群中央，互不相干。

抵浪茄，又是另一個世界，人船之多，失去冬日獨有的寂靜。往上急升至東壩的一段路，大多是半裸或穿着泳衣和拖鞋的嬉水人士，又與之格格不入。途中涼亭後方一條開闢得極為突兀的山徑，疑似建發射站。抵東壩，嬉水者多乘的士抵達，再下走至沙灘，惟見有拖喼者，重得能拖一級樓梯亦見辛苦，何以抵達浪茄？

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+ 5 + 4 + 3

於東壩下走弱波堤，自地質公園成立後，此地已失去昔日韻味，如淪落青樓女子；「官門遺洞」前建有木橋，更是敗筆。曾於筆下讚嘆的「曲柱直崖」、「官門遺洞」等，如今多了一份禁忌，只能遠觀，再寫不出當年的驚奇。

離開弱波堤，路經流入官門的花山東坑，弱水纖纖，猶可降溫。續登山嘴；右邊崩塌的山坡，凹陷狀如一心形，美其名「香港之心」，下方撿豬灣，石排中有溝呈十字狀，故名「十字溝」。

抵盡處，下望破邊洲；往下多走些許，有遮陽處，惟在上方休息的行山人士，見險不敢走，又見我下走消失，擔心我有意外，虛驚一場。破邊洲地理上屬海蝕柱，乃海蝕洞相通後拱橋崩的結果。其崩塌處，今稱「神峭峽」，尤以破邊洲一側之六角柱直崖更見震撼。

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回走於「尋龍峽」下降至撿豬灣，昔日不明顯草徑，今日已踏至變成沖溝。過量踐踏的山徑是一種破壞，盲目追風的行山風氣更不可長。抵撿豬灣，可近距離欣賞六角柱崖，更可見懸空柱石，不知何時脫離母體。另一邊有斜擺的斷裂柱崖，乃「聖火焚山」，也倒貼切。

在此處，遇上磯釣人士，又遇上潛水人士，獨自在陰影處休息，聽聽海浪。可惜有油桶沖至岸上，不時碰石發出低沉聲亮的咚咚聲，與浪花撲岸之聲格格不入。下午四點半，回走至東壩，聞的士開天殺價，車資額外加一百至一百五十元，才區區八點五公里馬路，我決定沿西貢萬宜路走至鯽魚湖，步程不過個半鐘，結束是日官門獵影遊。

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【本文獲「剎那」授權轉載。】