【甲一女排】Victory擊敗CYT　兩戰全勝力逼國際

上輪聯賽擊敗去年甲二冠軍蘇屋的Victory，今輪再對升班馬，順利以25：20、19：25、25：17及25：20擊敗CYT，取得開季兩連勝。

CYT曾扳平一局 卻後勁不繼

Victory入局慢，首局偶然會出現發球失誤，令CYT一度領先14：11，但其後Victory靠防守取勝，頻頻攔網得手收復失地，最終反超25：20拿下第一局。

第二局則反成CYT的天下，凌厲攻勢加上Victory偶的失誤，令這支升班馬扳回一局25：19。關鍵的第三局雙方爭持，一度打至15：15平手，此時CYT卻屢次一傳失誤，被Victory打出一段10：2的攻勢更乘勢勝出第三局。Victory第四局亦打出自己節奏，再下一城以25：20勝出比賽。

Victory防守實力不俗，好幾次接起CYT的扣殺。（徐焌然攝）

雙殺升班馬取聯賽兩連勝，相信Jason Sir都非常滿意球隊表現。（徐焌然攝）

Victory教練：今年升班馬皆有實力

今仗可見Victory幾乎出盡陣容上每一名球員，教練麥梓淳（Jason）賽後解釋這是球隊特色之一：「球隊身材並不高大，故需要配合情況派遣不同球員，亦能為主力球員保存體力。」

Victory士氣如虹，球員在後備席上頻頻慶祝。（徐焌然攝）

首兩輪聯賽皆面對升班馬，他認為這絕不是賽程上的優勢，「蘇屋今季多了許多新球員，實力遠超一般升班馬；至於CYT班底在港運會亦有相當好的發揮。還好球隊季初入局情況尚算良好，今季目標力爭打入會長盃。」會長盃的參賽資格為甲一聯賽取得頭四，去年Victory首次參加會長盃。

CYT班底來自順德聯誼總會鄭裕彤中學，球員黃詠詩正是校內中五生。（徐焌然攝）

CYT教練陳紹璣，亦是鄭裕彤中學女子排球校隊教練。（徐焌然攝）

葵青3：0挫屯青

至於尾場傷兵滿營的葵青直落三局25：10、25：20及25：20大勝屯青，與Victory一樣聯賽兩連勝。