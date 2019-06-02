【歐聯決賽】艾利臣全場8次撲救兼零封　成決賽歷史第一人

今季利物浦新任「掌門人」艾利臣去年就曾踏足過紅軍主場晏菲路球場，那時他身穿的是羅馬球衣。他和他的「首都狼」在早一輪憑借羅馬奧林匹高球場的主場氣勢絕地反勝巴塞隆拿晉級；可是任羅馬再神奇，仍於4強被利物浦淘汰。一年過去，艾利臣已是晏菲路球場的守護神，他幫助新東家以幾乎倒模般的劇情反勝巴塞，躋身決賽，最後更成為了歐聯冠軍。

重返決賽舞台的利物浦今回僅用2分鐘便取得領先。換邊後熱刺多番嘗試遠射，正是考證艾利臣大賽發揮的最佳時機。他先是救出孫興慜和盧卡斯拉的連環施射，繼而撲走艾歷臣的罰球。球隊取得保險球後，艾利臣並未鬆懈，再將孫興慜的割草式射門擋出底線，最終保持清白之身至完場。艾利臣全場累計有8次撲救，歐聯決賽史上只有2011年曼聯的雲達沙能在此數據中比擬，後者的獨木關卻在該仗被如日方中的巴塞隆拿三度攻破。

艾利臣（綠衫）高飛低撲，協助紅軍取得隊史第6個歐聯冠軍。（Getty Images）

艾利臣（綠衫）高飛低撲，協助紅軍取得隊史第6個歐聯冠軍。（Getty Images）

Since data was collected, no goalkeeper has made more saves in a Champions League final than Alisson Becker vs. Spurs.



Edwin van der Sar also managed eight in 2011 but conceded three goals in the process. 😏 pic.twitter.com/qqkRQkSbc0 — Squawka Football (@Squawka) June 1, 2019

利物浦上季季中花費7500萬鎊收購的中堅雲迪積克，今季初又豪擲6700萬鎊羅致艾利臣，一時間紅軍防線坐擁當時世界身價最高的後衛及門將（其後阿列沙巴拿加以7160萬鎊加盟車路士刷新門將紀錄）。果然「一分錢，一分貨」，雲迪積克的統治力無庸置疑，而艾利臣則以21場不失球贏得象徵門將在單季最多場數零封的「金手套獎」。英超史上只有04-05球季的施治比艾利臣多，當時效力車路士的施治該季有24場保持清白之身。

艾利臣（左）以1場之差壓過曼城的巴西同胞艾達臣，在英超處子球季便贏得金手套獎。（Getty Images）

歐聯方面，決賽對手熱刺分組賽階段3戰得1分之下驚險殺入淘汰賽，而利物浦的分組賽征程亦非坦途。紅軍曾作客不敵貝爾格萊德紅星及巴黎聖日耳門，末輪主場迎戰拿玻里，必須取勝的紅軍上半場一球領先，直到下半場補時，拿玻里前鋒米利克擺脫所有紅軍後衛近門起腳，艾利臣落地橫身用腳擋出。如非艾利臣力挽狂瀾，一場和局便會令紅軍因較差得球不敵拿玻里提早畢業。

卡利奧斯去年歐聯終極一戰中成為罪人。（Getty Images）

艾利臣（捧盃者）今場一夫當關，充分顯示門將的穩定度有權左右大局。（Getty Images）

艾利臣賽後馬上與腹大便便的太太視像通話，第一時間與家人分享奪冠喜悅。（Getty Images）

高普在決賽前3周提到艾利臣時也憶起這球撲救：「當然艾利臣在4強對巴塞時拯救了我們，然而若不是對拿玻里那場最後一刻的撲救，根本就不會有反勝巴塞的賽事出現，所以這支球隊的成功絕對有賴於他的手掌甚至手指。」

同時高普亦肯定以重金簽入艾利臣是物有所值：「我們的確付出一筆巨款來引進他，但不久後車路士也在門將位置一擲千金。球員的轉會費正在不斷上升。此刻所有人都見證到艾利臣是個令人驚歎的龍門，有時我都不知道他是如何做出那些撲救，他值得贏取所有的讚美。」