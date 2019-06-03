【港足】麥柏倫借利物浦奪歐聯作例　「望球員踢得像鬥士」

為備戰9月世界盃外圍賽次圈賽事，港隊下周二（11日）將於主場友賽中華台北，港足新帥麥柏倫早前公布任內首份初選名單，部份人腳為球迷帶來驚喜。港隊今日（3日）下午在賽馬會香港足球總會足球訓練中心進行首課操練，此前足總特別舉辦訪談環節，讓麥柏倫解答傳媒提問。

上任至今約兩個月，麥柏倫指曾視察香港各支球會的比賽及訓練，在本地球壇已逐漸建立關係，並對各種情況有一定了解。他認為香港球員具備良好的態度，並大讚球員投入度及侵略性十足：「整體來說令我留下了正面的印象，香港球員的技術很好，雖然節奏可能較慢，但這更易發揮各種陣式及戰術。」

麥柏倫回答傳媒提問。（袁志浩攝）

這份芬蘭籍主帥的打扮有別於4月時的記者招待會，放下西裝，戴起眼鏡，別有一番風味。（袁志浩攝）

港隊需跟現代足球接軌

麥柏倫在4月初首度會見記者時曾指，要建立一支難以被擊敗的球隊，這位芬蘭藉主帥再就其理念講解，並以日前剛奪得歐聯冠軍的英超球隊利物浦為例。這名前芬蘭國家隊主帥說：「團結及快速，我要求球員踢得有效率，跟現代足球接軌，就像我們是斯巴達一樣。利物浦的傳球快且準，這就是他們贏得歐聯的原因。」

不過，麥柏倫強調這支港隊仍難談得上是「製成品」，球隊仍需不斷進步，因此訓練時不想浪費時間，希望球員認真時認真，遊戲時遊戲：「我的風格是認真及有系統性，同時想球員享受樂趣，建立一股令球員有動力與受啟發的氣氛。」麥柏倫補充訓練內容大多會以遊戲相關為主，但重視球員的紀律性，並稱會跟球員逐個傾談，了解他們的意見。

說得興起時，麥柏倫的表情亦不比前港足主帥加利韋特少。（袁志浩攝）

自言公平方式選將

在首份初選名單公布之時，麥柏倫曾表示對未能令所有心儀球員入選感遺憾，他回應時指不會透露個別球員的名字，但認為情況在足球世界相當普遍，現時只會專注於眼前的比賽。談及6月11日主場友賽中華台北，麥柏倫指相信台灣具有實力，屆時會是場有趣的比賽，對此十分期待，更揚言會以公正的方式選將：「我對本地球員或入藉兵沒有偏好，只要他們有香港護照，對我來說都是一樣。」

有傳媒追問麥柏倫心中是否已有屬意的陣容，他僅稱會選擇最合適的排陣，讓球員踢得舒適。雖然只得一場友賽備戰世界盃外圍賽，他仍視世界外是最重要的賽事：「世界盃就是世界盃，它肯定是一年中最重要的賽程，目標贏下每場仗。每位球員的實力如何，相信那時亦可在比賽中找到答案。」