【港足】陳肇鈞時隔五年回歸港隊　角色轉換感覺如一

香港足球代表隊今日（3日）進行新帥麥柏倫領軍下的首課操練，兩名效力和富大埔的「最佳十一人」得主陳肇鈞及馮慶燁成為焦點之一，前者相隔五年後再獲徵召，後者則在26歲之齡首度入選大港腳名單，二人均相當期待跟麥柏倫合作。

「大港腳」感覺難以相比 陳肇鈞肩負不一樣的角色

自2014年亞運及友賽阿根廷獲徵召後，和富大埔中場陳肇鈞憑今季表現再度入選大港腳名單，披起有港足Logo的訓練球衣、從更衣室步出練習場地，Philip坦言那種「好正」的感覺依舊不變，「每次跟隨港隊練習，與球會總是有分別。這是種挑戰，很有新鮮感，代表性亦沒有其他球隊可相比。」

跟五年前比較，港隊陣中再沒有陳偉豪及林嘉煒等「大哥」，當年在前輩照顧下，Philip場內場外仍以學習為主，但隨年月過去，他認為是時候做得更多，「現在我要改變球賽，港隊不單是一場比賽這麼簡單，9月及12月有更重要的賽事，希望以我可延續今季不俗的發揮，協助港隊。」

五年後再度穿起印有港隊徽章的球衣，陳肇鈞以兩個字總結——「好正」。（高詩琦攝）

新帥慣用442陣式 Philip：球員需適應踢法

經過回歸港足後的首課操練，Philip認為新主帥麥柏倫是位很有紀律的教練，為人開放及友善，用心了解球員之餘，亦自有一套規模及系統，寄望建立一支可擊敗東南亞國家的港隊，他說：「他很有信心贏中華台北。可是他常用過頭波、企位亦是4-4-2，這非香港球員習慣的陣式，相信全隊需時適應其踢法。」

對於名單中以華人為骨幹，Philip指麥柏倫選兵公正，即使自己最終入選與否，期望對方未來可維持此選兵理念。談到自己下季去向，他透露日短期內會有公布，「若我離開，仍望『堅家軍』故事延續下去，只要方向一致，不會因為缺少誰而不行，相信他們去到那裏，都會是支強隊。」

大埔共有7人入選港足初選名單，當中不乏「堅家軍」成員，惟似乎Philip下季將會離隊，他寄望其餘成員將故事延續下去。（袁志浩攝）

馮慶燁：所有好事的第一步

至於同樣效力大埔的後衛馮慶燁，則是首度晉身大港腳之列，他指港隊訓練方法專業，但笑言仍未認識所有職員及教練，首日練習帶點陌生。「穿起港隊訓練球衣，是所有好事的第一步，希望將來可以更好。」這位應屆「最佳後衛」稱相當期待跟新教練合作，但對決選則順其自然，「跟麥柏倫有談及他對我跟香港足球的看法，他能洞悉一些香港教練少有提及的弊處。現時自己的狀態可能是生涯中最好，很對在接下來的比賽中上陣，但還是交由教練決定吧。」