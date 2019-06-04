【港足】麥柏倫嘆香港潛質小將不多　提早適應成接班關鍵

打入東亞足球錦標賽決賽周後過了半年，香港足球代表隊A隊終於在6月11日迎來另一場國際A級賽。 港隊換上新主教練麥柏倫，新帥也召來新球員，當中不乏「00後」小將，「他們此刻未必是最好，但有能力令球隊變好。」麥柏倫如是說。 7位首次入選香港隊初選名單的「新鮮人」，戰戰兢兢地踏入更衣室，上了人生的港足第一課。到底最後誰能留下，長說來說，他們又會為香港隊帶來怎樣的影響？ 攝影：袁志浩、高詩琦

香港對中華台北的28人大名單，當中有8人都是首度出現在香港隊初選名單之上，今日（3日）的第一課操練，除袁振昇未克出席外，馮慶燁、陳廣豪、林樂勤、鄭兆均、陳晉一、羅梓駿及孫銘謙，都首加了人生首課「大港腳」訓練，儘管只是第一課訓練，但一眾「新鮮人」都難掩緊張又興奮的心情，跟爸爸Ben關係一向密切的林樂勤道：「爸爸很開心！他對我說，『咪得囉』！」

20歲的林樂勤在青年階段一直代表香港，如今終於首次入選港隊初選。（袁志浩攝）

香港隊近兩年在不同主教練領軍下，都逐步引入年輕球員接班，陳俊樂、徐宏傑（左一）已長期佔一席位，新晉的鍾偉強、茹子楠等亦建樹不少。（袁志浩攝）

千禧小將的港隊初體驗－－嘩



香港隊主力大多年過三十，更不乏35歲或以上者，儘管他們仍踢出高水平，但港隊確實極需培育新血。麥柏倫在上任後首份名單，就召入大批較年輕的球員，最年輕者是兩名「千禧後」－－16歲的陳晉一及18歲的孫銘謙，兩人操練結束後都不禁道：「好緊張！」以往只透過直播見到的港隊球員，今日竟成為隊友，「一仔」坦言在更衣室看到葉鴻輝等人「真身」時，緊張得說不出話，只得隨羅梓駿一同進行握手禮；「孫銘」則一臉興奮：「之前很多時都在電視看到辛祖和麥基踢波，今日看到他們練習射門，每一球都射死角，不禁『嘩』這樣！」

今次香港隊初選名單中，最年輕的兩位－－18歲的孫銘謙（左）和16歲的陳晉一（右），後者透露教練希望他如U23亞錦賽般出任左閘，而非他慣踢的左翼。（袁志浩攝）

港隊新帥麥柏倫（左）認為，港隊若要年輕化，至少要讓小將及早取得隨隊訓練的經驗。（袁志浩攝）

外界質疑小將未能立足大港腳 麥柏倫：名單取得平衡



年輕雖有活力，反面就是欠經驗，早前林樂勤、鄭兆均、陳晉一、羅梓駿及孫銘謙出戰U23亞洲錦標賽外圍賽，未能助香港殺入決賽圈，外界亦質疑部份小將在球會未成正選，不足以入選大港腳。港隊新帥麥柏倫指，已在名單內取得平衡，令活力跟經驗兼得，「我不是來做慈善的，選兵非要向任何人示好。雖然此刻他們未必是最優秀，但他們有特質令球隊變得更好，名單內的球員就是有能力，我相信他們未來可在國際舞台立足。」

22歲的羅梓駿首次入選港隊初選，而在麥柏倫的準則而言，他已不再算是年輕球員。（高詩琦攝）

22歲的鄭兆均已踢過5年頂級聯賽，正等候一個成為大港腳的機會。（袁志浩攝）

我們常稱23、24歲球員是「年輕球員」，但麥柏倫直言「23歲已非年輕球員，19歲或以下才是」，但遺憾港隊現時沒有太多具潛質的小將，這位芬蘭籍主帥說：「所以最重要的一點是，我們發掘了他們，就必須盡快培訓，讓他們及早適應港隊內的人和事，為將來着想與鋪路。」

相對其他「新鮮人」的緊張，26歲的馮慶燁雖是初次入選香港隊，但顯得較自若。（高詩琦攝）

24歲的陳廣豪首季出戰職業聯賽，即以亮眼表現吸引球迷、以至香港隊注意。（高詩琦攝）

年輕不年輕 無損代表香港的意志



如此說來，26歲的馮慶燁、24歲的陳廣豪自然不算「年輕球員」，但兩人起步遲，仍不減鬥志。「燁仔」是一眾新丁當中年紀最長、球會經驗最豐富，自然未有如小師弟般緊張，但為了香港隊仍是做足準備，「放假也不敢鬆懈，自行健身加操……希望下星期可以為香港隊上陣！」陳廣豪首季征戰職業聯賽已收穫豐富，儘管首課操練被教練要求出任防守中場，令他對於進入決選的信心打了折扣，但他的意志仍堅定：「一定想成為大港腳正選。」



羅梓駿和鄭兆均也分別在頂級聯賽打滾了一段時間，在青年階段亦早已代表過香港，完成首操後，兩人意志更堅定，「均仔」認為，麥柏倫戰術上重視入楔，「我喜歡走身後，或有優勢。」「羅梓」則稱：「本身覺得未有資格入選大港腳，但現在很慶幸入選。」

香港隊將在6月11日主場友賽中華台北，決選名單將在6月6日的操練後公布。（袁志浩攝）

以香港隊的現況，應重視提升世界排名或致力年輕化？人人都有不同意見。但可以肯定的是，若不把握友誼賽的機會，讓年輕球員至少感受練習氣氛、坐後備席、甚至後備上陣的感覺，他們永不會成長至擔起得正選重任。就如黃洋所說，「很久沒看到這麼有朝氣的香港隊」，重新起步的港隊，仍值得球迷期待。