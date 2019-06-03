【港足】踏入新時代的香港隊　黃洋：首次感覺有朝氣與活力

自前港足主帥加利韋特去年尾離任後，港隊一度陷入小低潮，三月份國際賽期更沒有安排友賽，在2019年尾世界盃外圍賽及東亞錦標賽決賽周將至下，港足前景一度令球迷憂慮。 可是隨着芬蘭籍新主教練麥柏倫在4月初上任，其首份初選名單亦為港隊帶來新面孔，港足正式踏入新時代。經歷過多任主帥的港足隊長黃洋，對一切「新鮮」事物，又有何感受？

麥柏倫領導下的港隊，今日（3日）進行首課操練，惟只得28名球員出席，冠忠南區守門員謝德謙因肩傷缺席，而北上外流的艾力士、法圖斯，跟省港盃功臣袁振昇亦未能歸隊。麥柏倫在操練之初先召集球員講話，其後以遊戲形式的熱身活動為主，訓練雖僅向傳媒開放30分鐘場，但可見球員相當享受，場內氣氛輕鬆。

港足首課操練仍以輕鬆為主，可見球員相當享受寓遊戲於操。（袁志浩攝）

黃洋認同新帥理念 「能讓港隊挑戰列強」

港足中場陳俊樂練習後透露，麥柏倫要求球員在踢法上更進取，將皮球多點向前踢，因此在練習上亦加強節奏。這位23歲球員打趣指，麥柏倫說話時甚具氣勢，強烈地表達想法。港足隊長黃洋更認為，指示清晰是麥柏倫的最大優勢，讓球員在首課練習後，已大概知悉自己的隊內角色及位置。「大哥」特別提及麥柏倫的足球理念，他認為對方的踢法能讓港隊挑戰亞洲列強，「他（麥柏倫）說無論在球會表現如何，入選港隊就是要幫助大家提升能力。他想球員踢得更快更有效率，我認為若想在世盃外爭取成績，港隊便應該這樣踢。」

麥柏倫要求快速的踢法推動球員進步，黃洋認為此理念可助港隊提升實力。（袁志浩攝）

有別於過往教練，「大哥」指球員必須在技術、跑動及體能等各方面成長，才可滿足麥柏倫的踢法，這同樣符合港隊所需。這位隊長說：「若永遠都沒有教練推動大家，我想香港足球不會進步，依賴現有的水準，難以爭取更多。今次陣中有較多年青球員，是個合適的時機去嘗試高效率的打法，港隊才可以在亞洲向前多走一步。」

港足初選名單包括多位23歲以下球員，黃洋坦言首度感覺到港隊陣中的朝氣跟活力。（袁志浩攝）

換血早有心理準備 望新人放開包袱競爭

港隊是次初選名單中共有8位從未入選大港腳的「新丁」，包括多位23歲以下球員，如陳廣豪、鄭兆均、林樂勤等，加上兩位「千禧後」孫銘謙與陳晉一。球迷對年青球員入圍各有意見，「大哥」卻坦言自加利韋特執掌時開始，自己早有退下來的心理準備，接受港隊以任何原因「大換血」，「這是我第一次感覺香港隊有朝氣、充滿活力。有些球員難免帶點緊張，希望他們往後可放開包袱，跟年長的球員競爭，盡量表現自己，始終港隊的未來是靠他們，我的心願是有更多年青球員出場。」

黃洋的態度及水準仍足以在港隊立足，他期望跟年青球員良性競爭，樂見更多小將披甲。（袁志浩攝）

上屆世界盃外圍賽掀起「港足熱潮」，港隊兩度在「中港大戰」賽和對手、主場落後勁敵卡塔爾三球下連追兩球、旺角場6,000多名球迷高呼「We are Hong Kong」的畫面記憶猶新。2019年港隊迎來新教練、新踢法、新球員，「大哥」又認為港隊可以在今屆世界盃走得多遠？「上屆為球迷創造了許多回憶，希望今屆在精彩的比賽之外，換來更好的結果，我相信晉級仍是有可能的。」