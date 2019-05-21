【賽車】F1名宿尼基勞達因病與世長辭　結束傳奇一生

F1三屆世界冠軍，現任平治車隊高層的名宿尼基勞達（Niki Lauda），在周一（20日）與世長辭，終年70歲。 尼基勞達曾經1976年的德國站遇上嚴重意外，死裏逃生，其後奇蹟回歸賽車場，更再奪世界冠軍，而他的事蹟近年被翻拍成電影，登上大銀幕。

奧地利籍的尼基勞達在1971年首度在F1賽場登場，及後在1974年轉投法拉利車隊，成為他職業生涯的轉捩點，並在1975年5奪分站冠軍，奪得個人首個世界冠軍。尼基勞達在1976年的賽季與「死敵」亨特（James Hunt）鬥得難分難解，在首9站其中8站取得三甲，遙遙領先亨特。

尼基勞達曾經三奪F1的世界冠軍。（Getty Images）

尼基勞達當年的爭標形勢並非如此順遂，德國站賽事再三因天雨情況推遲開賽，勞達亦因此遇上恐怖意外，在高速入彎時失控撞向圍欄，戰車隨即起火，而尾隨的戰車亦收掣不及撞向勞達的戰車，賽道工作人員隨即上前撲火，並將他送往醫院。雖然遇上極嚴重的意外，但他竟在兩站後帶傷回歸賽場，結果在當年僅1分不敵亨特，屈居亞軍。

勞基在1977年捲土重來，重奪世界冠軍，告別法拉利。尼基勞達在1979年首度退役，但在1982年復出並加盟麥拿侖，在1984年第3度登頂，贏得個人第3個世界冠軍，及後在1985年再度退役。

尼基勞達在意外後，臉上留下燒傷的疤痕。（Getty Images）

尼基勞達在意外後復出，依然充滿戰鬥力。（Getty Images）

尼基勞達在退役後仍然活躍於車壇，曾經擔任評述員，而他在2012年被委任成平治車隊的非執行主席（Non-Executive Chairman），近年經常現身F1的賽事。尼基勞達當年與亨特在1976年的激戰，在2013年亦被拍成電影《一級雙雄》（The Rush）。

名宿尼基勞達在周一與世長辭，終年70歲。（Getty Images）

尼基勞達與亨特當年的激鬥，在早年更被翻拍成電影。（Getty Images）

尼基勞達近兩年身體出現不少毛病，去年進行肺部移植手術，在今年初因流感再度入院，最近奧地利媒體透露他的腎臟出現問題。尼基勞達的家庭發表聲明，表示該名F1名宿在當地時間周一與世長辭，指他的突出成就將令大家留下深刻印象，並將永遠懷念他。