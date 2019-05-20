【賽車】截肢車手摩格輪胎策略賭博成功　後來居上奪意外後首冠

來自英國的「截肢車手」摩格（Billy Monger），在2017年幾乎致命的意外中，截肢續命，在一年後神速重返賽車場奔馳。該名剛滿20歲的車手，在歐洲方程式公開錦標賽（Euroformula Open Championship）奪得截肢後首個分站冠軍，在法國包市（Pau）站踏上頒獎台最高一級。

英國的年輕車手摩格，在2017年的英國錦標賽中，不幸遇上嚴重意外，戰車收掣不及撞向前方的戰車，亦使摩格需要切去雙腳保命。摩格雖然截肢，但他未有因此離開賽車場，他在裝上義肢康復後，隨即重返賽場，在去年出戰全年的英國三級方程式錦標賽（BRDC British Formula 3 Championship），並以第6名結束賽季。

摩格在2017年遇上嚴重意外，但在康復後已經重返賽車場。（Twitter截圖）

摩格在今年轉戰歐洲方程式公開錦標賽，繼續效力卡林車隊（Carlin Motorsports）。歐洲方程式在過去的周末在法國包市舉行第3﹑4場賽事，摩格在首3場賽事，最佳成績僅得第9位。

摩格贏得轉戰歐洲方程式公開錦標賽的首個分站冠軍。（Twitter截圖）

該名截肢車手在周日舉行的第4場賽事中，只能以列11位出賽，但他在開賽前決定以水胎（Wet Tyres）出戰，使他在尾位起步。圈速引證摩格起用水胎的決定正確，他造出全場最快的圈速，不斷超越前面的車手，迅速攀上前列位置，而領先的車手決定繼續以乾胎作賽，使摩格及後輕鬆爬頭，結果拉開1.1秒的距離，首名衝線，贏得他自截肢以來個人首個冠軍。

摩格以水胎出戰，雖然一度跌至尾位，但他將前面的車手逐一擊破，並後來居上贏冠軍。（Twitter截圖）

摩格在熱身圈後與比賽工程師爭論選用那一款輪胎，工程師與他各執一詞，而摩格繼續沿用水胎，結果他證明自己的判斷正確。摩格在奪冠後大呼難以置信，「我在尾位一個一個超越，結果奪得冠軍，我難以想像這兩年內發生的事，由嚴重意外後，至今取得勝仗，感覺不可思議。」

摩格在受傷後取得首場勝仗。（Twitter截圖）

摩格衝線後隨即與工作人員慶祝。（Twitter截圖）

摩格賽後在個人社交網站上貼文，對奪冠再呼神奇，並感謝車隊在今站的努力，而包括F1﹑平治車隊等亦紛紛在社交網站上恭賀摩格。

摩格在賽後感謝車隊付出的努力，更指這兩年的經歷不可思議。（Twitter截圖）