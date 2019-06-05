【田徑】呂麗瑤重慶大獎賽摘銀　「37度熱過多哈」

香港田徑隊猛將周二（4日）出戰於中國重慶舉行的亞洲田徑大獎賽，「欄后」呂麗瑤與「欄王」陳仲泓分途出擊，於女子100米跨欄和男子110米跨欄決賽分奪銀銅。

港隊在今屆賽事派出2男3女田徑好手，呂麗瑤、陳仲泓、許懷熙、林安琪及俞雅欣在周一出發並抵重慶備戰。上月尾在台北公開賽以13.46秒摘銀的呂麗瑤保持今季水準發揮，即使在37度炎熱高溫下，昨日決賽跑出13.42秒，雖未能刷新13.32秒個人最佳成績，仍僅以0.11秒之微敗予日本跑手紫村仁美摘下銀牌，距離今年個人最佳亞洲賽時間只差0.1秒。銅牌由中國選手施家莉取得。

呂麗瑤在37度炎熱高溫下跑出13.42秒。（資料圖片）

「重慶很熱，熱身時高達37度，不是太習慣。」她笑謂重慶比多哈還要熱，「今場發揮不錯，都算滿意。第一個欄炒欄後，後面三個欄都有點失平衡，加上-1.2風，所以都算不錯了，期待下一站賽事。」

呂麗瑤雖未能刷新13.32秒個人最佳成績，但仍能贏得銀牌。（資料圖片）

陳仲泓新技術漸穩定 為港添銅

男子跨欄決賽方面，挾香港紀錄保持者身分出戰的陳仲泓，因還在適應新技術階段而以13.75秒名列第三，為港添銅。中華台北好手陳奎儒及中國的曾建航則分別以13.58秒及13.72秒奪得金、銀。陳仲泓透露大腿後肌傷勢已無大礙，上月戰畢台北公開賽後狀態不俗：「跑完台灣後覺得個狀態不差，只需要穩定快跑的感覺。」雖然因未完全掌握新技術而偶有撞欄情況，他自言比5月初的香港田徑錦標賽表現穩定了不少。

呂麗瑤覺得重慶熱過多哈。（資料圖片）

同日香港「女飛人」林安琪出戰女子100米決賽，未能在台北公開賽封后後再下一城，以11.93秒完成賽事，名列第6。香港標槍紀錄保持者許懷熙在男子標槍以59.75米排第6名。至於年內5度刷新香港女子跳遠紀錄的俞雅欣，則以6米07取得第6名，無緣再破港績。

港將們將於本周五（7日）轉戰同在重慶進行的第二站亞洲田徑大獎賽力爭獎牌。