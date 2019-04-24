【田徑．跨欄】呂麗瑤兩日內兩刷PB　憾得「梗頸四」

多哈亞洲田徑錦標賽最後一日賽事，香港「欄后」呂麗瑤和男將梅政揚分途出戰跨欄決賽。狀態大勇的瑤瑤以13.32秒再打破昨日初賽造出的13.35秒，兩日內兩度刷新個人最佳紀錄。

亞運銅牌得主呂麗瑤在女子100米欄初賽創出個人最佳時間（PB）的13.35秒，以總成績第4名殺入決賽。

她最終不負眾望跑出13.32秒，在賽事中兩度打破個人最佳時間，惜以0.04秒不敵日本選手，僅得第4，未能踏上頒獎台。日本強手木村文子則以13.13秒大熱摘金。

多哈亞洲田徑錦標賽最後一日賽事，呂麗瑤在跨欄決賽以13.32秒再破PB。（網上截圖）

緊接前香港紀錄保持者梅政揚於男子110米跨欄決賽上陣，跑出13.96秒敬陪末席，未能打破陳仲泓保持的13.74秒香港紀錄。

賽前世界排名第三的「劉翔接班人」謝文駿，跑出13.21秒強勢摘金外，還以此個人最佳成績寫下2019年世界最佳時間，力壓美國跑手Grant Holloway成為新任世界「欄王」。由於東京奧運的110米欄標準是13.32秒，謝文駿亦已率先取得東奧入場券。

「欄后」呂麗瑤近期狀態大勇，接連打破個人最佳時間。（資料圖片）

「欄后」呂麗瑤在雅加達亞運女子100米跨欄決賽跑出13.42秒奪銅，為香港時隔64年後再次在亞運田徑賽個人項目贏得獎牌。（資料圖片／鄭子峰攝）

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