【法網】費達拿苦戰勝同胞華雲卡　4強遇拿度再演世紀之戰

費達拿及拿度兩大網壇名將，將會第39次正面交鋒，在周五的法網準決賽相遇。在8強淘汰錦織圭的拿度很高興再與老對手過招，他表示遇上費達拿是額外的驚喜，十分期待，相信會是一個特別的時刻。

在當地時間昨日的法網8強，2號種子拿度（Rafael Nadal）及3號種子費達拿（Roger Federer）分途出擊，拿度面對日本球手錦織圭贏得輕鬆，花了1小時51分鐘便以6：1、6：1及6：3勝出。拿度今場比賽7次打破對手發球局，而錦織圭5次獲得break point僅1次「破發」。

拿度在法網8強輕鬆過關。（視覺中國）

錦織圭在8強直落3盤落敗。（視覺中國）

至於費達拿在另一場8強就贏得辛苦，他面對同胞華雲卡（Stan Wawrinka）激戰3小時35分，他們首盤已戰至決勝局，費達拿贏細分7：4。華雲卡之後以6：4追平盤數，兩人在第3局再鬥到決勝局，費達拿贏細分7：5，最後費達拿再贏多盤6：4，以盤數3：1力挫華雲卡。

37歲的費達拿賽後說：「我很高興再入到大滿貫的4強，已經由一年多沒有試過，我曾經在第4圈或者8強經歷慘痛的失敗。從這個角度看，入4強已經超出了我的預期。」費達拿在今年澳網及去年美網都在第4圈止步，上年溫網則8強出局。

費達拿在8強經歷一場苦戰，終於晉級。（視覺中國）

由於受傷患困擾，這是費達拿之前連續缺席法網3年，今年重回法網賽場即入4強，還會面對老對手拿度。費達拿說：「下場的對手，還可以吧。很不幸運地，他（拿度）很懂得打泥地。現在回想，能夠重回法網實在太開心。」

33歲的拿度亦期待周五與費達拿在4強交手，「泥地王」在昨日賽後說：「能夠在4強遇上費達拿是額外的驚喜。我們交手多次，分享了很多彼此職業生涯的重要時刻。未來這一場會是新的一集，我很期待及興奮，肯定會是個特別的時刻。」

費達拿賽後與華雲卡老友鬼鬼。（視覺中國）

費達拿對拿度的數據解碼：

+ 6 + 5 + 4

拿度對錦織圭精華片段：

費達拿對華雲卡精華片段：