【法網】細威爆冷負同鄉出局　大坂直美感壓力表現失準告負

「細威」莎蓮娜威廉絲與被稱為「日本細威」的大坂直美，在周六（1日）的法國網球公開賽女單第三圈賽事，一同爆冷下馬。

現年37歲、被列為10號種子的莎蓮娜威廉絲，在今年的法網力爭個人的第24個大滿貫錦標。細威在第三圈面對同鄉美國球手卡娜（Sofia Kenin），現時世界排名35位的卡娜，在首盤兩破莎蓮娜的發球局，以6：2先拔頭籌。莎蓮娜在次盤開局隨即再被破發，而她在中段終於首度打破對手發球局，但在末段再度失守，結果再輸一盤5：7，直落兩盤告負出局。卡娜在下圈將挑戰另一種子球手，與來自澳洲的芭迪爭奪8強席位。

同樣來自美國的卡娜，直落兩盤擊敗莎蓮娜晉級。（Getty Images）

細威對上一次參與大滿貫賽事而在第一周出局，已經是2014年的溫網，當時同樣在第三圈出局。

莎蓮娜在賽後甚有風度，盛讚對手卡娜表現突出：「卡娜在今仗發揮相當好，尤其是在第一盤，我未能找到任何機會，我已有一段時間未出戰如此高強度的賽事，她絕對值得在今場取勝。」

細威賽後指卡娜發揮出眾，亦表示很久未有應付如此高強度的賽事。（Getty Images）

頭號種子大坂直美，在首兩圈賽事均要與對手力戰三盤晉級，上仗對艾莎蘭卡更交手接近3小時才分出勝負。該名21歲的日本球手，在女單第三圈迎戰施妮雅高娃（Katerina Siniakova），雙方在首盤戰情均勢，但大坂直美在末段失掉關鍵的發球局，先輸一盤4：6。

該名頭號種子在第二盤表現未見好轉，兩度在自己的發球局失守，以2：6再輸一盤，結果以0：2告負遭淘汰。晉級16強的施妮雅高娃，在下圈將與14號種子姬絲（Madison Keys）交手。

大坂直美在法網第三圈不敵施妮雅高娃，無緣16強。（視覺中國）

年僅21歲的大坂直美坦言，成為「一姐」使她有相當沉重的壓力：「參加本年度的法網，與往年大相逕庭，以往我能夠放鬆心情參賽，但當成為世界第一後，我在今年並不能放鬆，同樣影響我的睡眠質素。」