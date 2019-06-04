【法網】錦織圭再戰至決勝盤晉級　美國千禧後女球手闖8強締歷史

今年的法國網球公開賽進入白熱化階段，男、女子單打的最後8強悉數揭盅。日本頭號男子球手錦織圭與主場出戰的柏利力戰5盤下晉級，再度殺入法網的半準決賽，下輪將挑戰「泥地王」拿度，力爭4強席位。 另外，年僅17歲的美國「千禧後」女子球手安妮絲莫娃，亦順利躋身8強，成為史上首名2000年後出生的球手，打入大滿貫賽事的最後8強。

現年29歲的錦織圭，分別在2015及2017年躋身法網男單的8強。這名今屆位列7號種子的日本球手，晉級過程絕不輕鬆，他先以3：1反勝法國球手桑加，及後與31號種子、塞爾維亞的捷雷（Laslo Djere）打足5局，花接近4個半小時才力克對手，躋身第4圈。錦織圭在第4圈遇上另一東道主球手柏利（Benoit Paire），二人過往曾8次交手，錦織圭贏得最近4次，但今仗又是苦戰一場。

柏利與錦織圭交手接近4小時才分出勝負。（視覺中國）

主場出戰的柏利在開賽便先來個下馬威，立即打破錦織圭的發球局，世界排名第7的錦織圭未有自亂陣腳，及後連破對手3個發球局，以6：2先取一盤。二人在第2盤互破對手發球局一次，柏利戰至Tie-Break以細分10：8扳成平手。雖然錦織圭在第3盤以6：2再下一城，但在第4盤再度戰至Tie-Break，並兩度錯過Match Point，柏利無獨有偶以細分10：8追成總盤數2：2平手。

身高1.96米的柏利，在今仗開出8個Ace，但錄得15次發球雙錯誤，加上高達79次無壓力失誤，成為今仗的勝負關鍵。柏利雖然在決勝的第5盤率先破發，一度領先4：1，但他及後11次無壓力失誤及3個發球雙錯誤，使錦織圭在劣勢下收復失地，以7：5取得最後一盤，力戰3小時55分鐘後報捷晉級，在8強將挑戰「泥地王」拿度，力爭創下個人在法網的最佳成績。

錦織圭第3度打入法網最後8強，追平個人在法網的最佳成績。（視覺中國）

錦織圭與柏利5盤的激烈戰況（按圖放大）

+ 3 + 2

錦織圭在今仗再度戰足5盤晉級，已經是他今年第5次需要戰至決勝盤分勝負。錦織圭對上一次戰足5盤下失利，已經是2017年初的澳網16強，當時不敵費達拿出局。錦織圭職業生涯24次在大滿貫賽事戰至決勝盤，而他贏得其中20次，算得上是大滿貫「決勝盤專家」。

錦織圭再度力戰5盤獲勝，下圈將與拿度交手。（視覺中國）

另外，在女單方面，年僅17歲的美國球手安妮絲莫娃（Amanda Anisimova）直落兩盤淘汰西班牙的波爾素娃 （Aliona Bolsova），躋身8強，成為史上首名「千禧後」球手打入大滿貫單打項目的最後8強。在2001年出生的安妮絲莫娃，在半準決賽將挑戰衛冕的夏納（Simona Halep）。

年僅17歲的安妮絲莫娃，除了職業生涯首度打入大滿貫8強外，亦是首名打入大滿貫最後8強階段的「千禧後球手」。（Getty Images）

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