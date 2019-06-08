【港島行山路線】淺水灣出發登大潭水塘群峰　盡覽維多利亞港靚景

大潭水塘群，包括大潭上水塘（1883-1889年內建成）、大潭副水塘（1904-1908年內建成）、大潭中水塘（1904-1908年內建成）及大潭篤水塘（1912-1917年內建成），前後共分三期興建，此百年水塘，今成法例規定下的一、二及三級歷史古蹟。 圍繞此塘之山，或曰其水源，座北者有渣甸山（Jardine's Lookout）、畢拿山（Mount Butler）及柏架山（Mount Parker），靠南者有長連山、老虎山（Sugar Loaf）、馬坑山（Stone Hill）、蓮花井山（Bridge Hill）及龜山（Notting Hill），倚西者僅紫羅蘭山（Violet Hill），南側缺口，野豬徑（Boa Vista）及大潭崗（Tai Tam Mound）鎮守，直出大潭灣。 本環線時有上落，串走山崗，景色怡人，視野遼闊，景觀多變，玩味十足，且撤退點多，惟紫羅蘭山西南脊及野豬徑屬原始山徑，宜與經驗者同行。

環大潭水塘群峰（剎那提供）

路線︰淺水灣→紫羅蘭山徑→紫羅蘭山→陽明山莊→渣甸山→畢拿山→大風坳→野豬徑→大潭篤水塘

大雪猶過，嚴如夏末。淺水灣油站集合，遂出發。油站後護土牆有橫山徑，乃用於興建阻擋水土物之用，有野豬覓食，大如幼牛，聞聲受驚落荒而逃。粗糙橫山徑，越數澗谷，紫山溪澗以陡峭石壁聞名，有破舊石屎路基殘留，徑盡接登山港島徑。登階，孖崗山在後，十字路口轉左接紫羅蘭山徑。

此徑橫斷紫羅蘭山南坡，削壁成徑處有數，頗有台灣太魯閣味道。危崖處有欄，每遇來者皆須迴避。觀南坡列崖，皆紫淺群澗，溯澗如攀崖。至西南脊，棄主徑。枯徑猶存，早段略陡。疏林盡而路見緩，抵西向山嘴，盡覽南塱山（南朗山）及黃竹坑，有舊測量墩，今地圖已不記載。

告別淺水灣景觀，徑漸為矮灌木所據，初時人沒其中，至疾風橫吹處，即見大潭水塘。風強如日本後立山天狗之頭，難以站穩。陽明山莊漸露，紫羅蘭山雙峰亦現︰西主東副，僅差三米。

短草坡接港島徑，石屎路指副峰頂。往來不絕者，人外有狗，多見不怪也。沿北脊落山，陽明山莊如突兀之物。盡覽九龍半島，聶高信山（Mount Nicholson）下跑馬地；南塱山、玉桂山、山地塘，三島疊影如三重山。抵陽明山莊，橫過馬路，已是渣甸山登山口。

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渣甸山主山徑均屬衛奕信徑及港島徑，登山口有二戰軍事遺址。電纜處有一紀念碑，記下加拿大溫尼伯榴彈兵頑強抵抗日軍襲港之史蹟，軍士長奧斯本更以身蓋榴彈以救同伴性命，其史實與貢獻實不容中國歪曲。

徑右一石有石屎刻上「1963」，未知其意義。徐步而上，閱覽群峰，皆本線踏之；聶高信山與南塱山對峙，間有玉桂山，後從南丫島；金馬倫山（Mount Cameron）、奇力山（Mount Kellett）、扯旗山（Victoria Peak）三重山巒疊影。

望大潭水塘外，白筆山（Red Hill）上之紅山半島惡名昭彰。峰頂可降至引水道，回大坑，其景色秀麗，俯瞰維港另一角度。渣甸山土名爛泥山，昔日渣甸洋行視之地勢優越，設瞭望台指導船隻出入，故名（Jardine's Lookout）；測量墩建於英軍偵察堡上，多少遊人知曉腳下藏堡？

續行，畢拿山後見柏架雙峰，小馬山下石礦場傷痕瘰瘰。山徑建於石礦場邊緣，盡石屎階級，有鐵欄作伴。窮力至頂，幽幽山徑迂迴高地，港島最高峰屹立，重重丘壑藏大潭水塘。畢拿山測量墩，建在舊測量墩之上，兩代同立。急降至大風坳，與柏架山道相交，又是煩囂之地。

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原計劃再登柏架山，因隊員力有不遞，棄頂而走橫山徑。熟林幽幽微風吹，斜陽熠熠昂步行。凡人多忽略此要道，人跡罕至，抵柏架山引水道，當日日軍攻港，亦沿此道突擊守軍。此為六叉路口，北向順時針為引水道、兩路抵大潭道、兩路抵港島林徑、剛才之橫山徑及登柏架山登山口。

此港島林徑作美景路段，與野豬徑英名同為 Boa Vista，一詞兩譯。沿美景路，有一隱蔽石屎梯，過坳已抵野豬徑測量墩。夕陽西下，風起雲湧，麻鷹翱翔，塘色紫藍。南脊山徑隱密而難行，碎石多且枯藤樹根漫佈，天色漸黑，開揚處猶見大潭篤水塘主壩。抵港島徑，不過數步，已是大潭道。南走有車站，往赤柱用餐結束是日港島行。

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