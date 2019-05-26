【港島行山路線】黃泥涌峽起步登金馬倫山　經寶雲道姻緣石落灣仔

金馬倫山（土名飛鵝嶺，Mount Cameron，或譯作金馬麟山）與聶高信山（Mount Nicholson）雙雙位處香港島山脈正中央，東側黃泥涌峽，是十八日香港保衛戰相當重要的戰場，西旅指揮部（West Brigade Headquarter）等於今日香港木球會對面；兩山之間為中峽（Middle Gap），是布力徑（Black's Link）通過之地，山下則建有香港仔隧道，貫通港島南北；西側為灣仔峽，亦屬昔日重要的通道。金馬倫山以金馬倫爵士（Sir William Gordon Cameron，1827－1913）命名，為英軍司令。山高410米，景觀奇佳而到訪者甚少；引自中峽之東稜狹長，為其平庸山勢帶來驚喜。

金馬倫山（剎那提供）

路線︰西旅指揮部（黃泥涌峽）→聶高信山北坡橫山徑→中峽→金馬倫山→中峽道→寶雲道→皇后大道東

自西旅指揮部起步，斜坡工程為小徑景觀帶來不少影響，除了數處工地出入口外，更在上坡處打下繫穩點予工人作確保。一處忽然開揚的濕壁邊，吊鐘花盛放，這種本地原生植物，無疑是農曆正月最為搶眼的角色。走過舊去水渠，經過聶高信山北崖攀石場，幾個外國人在此享受攀爬之樂。

一直往西行，至近玫瑰崗學校，有一大石坡，上面有一塊大石，標奇立異。不遠處已是中峽配水庫，旁邊新建住宅的圍場，大量朝早仍亮起的大光燈、閉路電視、高電壓電欄等等，活像走進監獄之中。左側澗邊有山徑穿過沖溝，未幾已抵中峽涼亭，也就是布力徑與港島徑所在。

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跑手互相高聲談論自己跑過的山徑，浩浩蕩蕩向黃泥涌方向走去；我靜靜走在後面，不出數步，便沿護土牆的石級上走，隨即進入山徑，也就是金馬倫山東面的山脊。查此山徑經金馬倫山以北山坳直通中峽道，山坳建有水務設施，故此山徑沿途伴有露出於地面的水管。漸漸攀升，身後是聶高信山最挺拔的角度，山頂的發射站在濃厚的空氣污染中勉強可見。

林中窺見此山脊的岩崗，略具危姿，山腰懸空的水管為此景帶來幾分異色。抵山坳前左邊有山徑直登主峰，瞬間已脫離叢林而換來絕住風光。山頂長條形，有兩處露岩石臺，皆為休息與賞景的必然場所。山下的跑馬地，一度曾被英國選為維多利亞城的政經中心，但其瘴氣叫人卻步，別覓選址，以中環為定案，塑造出今日香港的面貌。

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金馬倫山東南坡有山徑直達港島徑，或可沿南脊南下，而我則於南脊西降至中道，沿途吊鐘亦是迷人。沿中峽道北走，經過不少豪宅，與金馬麟山道交匯後，橫過司徙拔道的髮夾彎，進入不能行車的灣仔峽道，經過名字叫人會心一笑的荷蘭徑（Dutch Lane），再轉走寶雲道。此時竟遇上獨行山友。寶雲道有一姻緣石，惜興趣缺缺，直接落山，踏足皇后大道東，等待相約的友人放工，結束是日輕鬆悠閒的半日遊。

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