【西貢行山路線】麥理浩徑第3段全走　經嶂上登雞公山落水浪窩

數麥理浩徑各段難度，相信第3段可入三甲。 初段登牛耳石山的石級多，容易「爆偈」，之後登雞公山的山路亦費力，而落水浪窩的路亦考腿部肌肉，分分鐘落到腳軟腳震。不過，第3段風景美麗，可俯瞰西貢及馬鞍山景色，而在嶂上有士多補給，可以食碗豆腐花。

勿於北潭坳管理站下車

北潭坳（或稱北潭凹）位於西貢東及西貢西郊野公園交界，也是麥理浩徑第2及第3段的交匯處，亦有北潭路接駁西貢市中心，是巴士小巴的必經之地，所以北潭坳是西貢行山的熱門起點或終點。

要前往北潭坳，可以在西貢市中心乘搭九巴94號，但記緊在「北潭坳」站下車，千萬不要在「北潭坳管理站」下車，兩個站有段距離，如果落錯車的話要沿馬路行一段路。除了巴士，還可以在西貢市中心搭7號往海下的小巴，但要懂得在北潭坳叫「有落」。如果是假日行山，可以考慮由鑽石山鐵路站搭九巴96R入去。

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在北潭坳下車後，左邊的山路入口便是麥徑第3段，而馬路對面就是麥徑第2段。不過，在馬路對面有汽水機、廁所及涼亭，是個等人集合的好地方，而且那是路上最後一個有完善設施的水廁，建議大家出發前在北潭坳「痾乾痾淨」才起步。

上牛耳石山小心「爆偈」

麥徑第3段一開始就是石級路，不斷上山，大約1.2公里的路，要由140米高的北潭坳上到400米高的位置，接近牛耳石山頂。初段的上山路位於林中，可能會較侷促辛苦，行到上大概200米高時，會變得空曠開揚，往北望可覽大灘海及塔門景色，往南望則見滘西洲。

如果你覺得起步時體力充足所以快上山的話，有可能令身體未及熱身或適應而「爆偈」，所以建議登牛耳石山要慢慢行，多休息。麥徑不會途徑牛耳石山山頂，只會繞頂而過，之後由上轉落，坡幅不大，可以讓人回氣。往嶂上的路上，有一兩個位置水土流失嚴重，要小心行。

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由牛耳石山行多近兩公里後，便會由開揚之地轉入林中，不久便見到簡陋的嶂上營地，有一些燒烤場散落路上，還有小支路往旱廁。營地盡頭是分岔路，轉右是嶂上郊遊徑出猴塘溪，左邊是繼續行麥理浩徑，而直行則往嶂上的許林士多。

嶂上有士多周末營業

如果體力不繼，需要緊急撤離的話，可以沿嶂上郊遊徑到猴塘溪的海下路，那段山路平緩向下，十分好行。（由嶂上出海下路的路線詳看：【西貢行山路線】沿麥徑登牛耳石山頂遠眺滘西洲 訪嶂上嘆豆腐花）

許林士多是麥徑上的重要補給點，提供燒賣、魚蛋、綠豆沙、豆腐花及即食麵，還有飲品，但士多逢星期六日營業，閒日休息。要體諒的是，士多老闆得一對手，要逐碗麵慢慢煮；如果食麵的話請有點耐性排隊，如果趕時間的話就不如點其他東西。

士多外面有片大草地，會有人紮營過夜，亦會有郊遊人士野餐，但要留意，常有牛群在草地活動，請尊重野生動物。如果在一年一度的登山節，這片嶂上的草地就會擺滿攤位。

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行到嶂上營地，快到午餐的地方，當然特別興奮！（顏銘輝攝）

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離開嶂上，續沿麥理浩徑走，初段是平路，之後到分岔口，直行往榕樹澳，而麥徑則轉左上山，有路牌指示往水浪窩方向，向畫眉山進發。這段上山路不太辛苦，很快就來到山腰開揚處，能夠回望牛耳石山。行至山咀位置，還可以見到馬鞍山景色。

落畫眉山山徑水土流失

之後要落海拔百多米，到畫眉山與雷打石山之間的山坳，這段山路很考落山技巧，因為行山徑沖蝕情況嚴重。經驗豐富之人，可以在石面上左彈右彈，轉眼間就落到去，但如果有點畏高或者信心不足，則要慢慢落。麥徑第3段之難正在於上落多以及路徑爛。

行至山坳位置，是個分岔口，逆時針數，會有4條路可選，首先最右邊的是往榕樹澳的路，之後是麥理浩徑，再之後是登雷打石山的小路，路口不明顯，最後是往北潭的山路。如果想中途撤退的話，可走往北潭的路，此路可回北潭路的鯽魚湖。

續沿麥徑走，繞雷打石山腰行，這段路先上後落，全是泥路或石路。由上轉落之後，會見到雞公山屹立眼前，還會見到一會兒要上山的山徑，見到都覺得辛苦。途中，還會見到一條往榕樹澳的支路，繼續沿大路行便可，不久落到百多米高的山坳，建議大家在此處休息補給，因為之後就要上399米高的雞公山。

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牛隻在草地上吃草，請勿打擾。（顏銘輝攝）

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這段上雞公山的路頗吃力，也是麥徑第3段中的一大挑戰。除上斜急外，部分路段水土流失。當離開山林，景色變得開揚，就代表快到山頂，行過一段最爛的山路後，就抵達雞公山山頂。山頂的打卡位置是標明雞公山高度的木牌，上面還畫了個公雞頭。

兩公里路落雞公山

上完雞公山，意味住上山的路完成，但不代表之後兩公里的落山路輕鬆，因為要落300米高度至水浪窩。這段落山路感覺漫長，有時是時大時細的石級，有時是沖蝕嚴重的爛路，要在石頭及樹根滿佈的地面上行，很考驗腿部肌肉及膝蓋，可能會落到腳震。途中有支路往黃毛應，不要理會，繼續沿麥徑大路行即可。

最終，落到水浪窩的燒烤場，完成麥徑第3段，那兒有涼亭、廁所、收費水機及汽水機。燒烤場外面的馬路就是西沙路，有巴士出市區。離開燒烤場轉右，沿行人路行，不久會見到往西貢方向的巴士站，再繼續行前並過馬路，就會到往馬鞍山方向的巴士站，九巴99號往恆安經烏溪沙鐵路站，九巴299X則到沙田市中心。此外，還有小巴到大學鐵路站，但班次較疏。

麥理浩徑第3段約9公里，並不算長，但上落多，體能需求大，另外路徑受沖蝕問題影響，亦需一點技巧。雖然沿途多支路，但標示清晰，沿大路走不易迷路。在漁護署的網站上，第3段的難度有3粒星，為最高難度。總結而言，麥徑第3段不適合入門人士以及體能較差、少運動的朋友。

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開始上雞公山，首先是不見盡頭的石級。（顏銘輝攝）

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