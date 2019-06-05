【英超】馬勒當拿自薦執教曼聯　揚言能為紅魔贏錦標

阿根廷球王馬勒當拿接受足球雜誌《FourFourTwo》的訪問，他表示有意執教英超勁旅曼聯，他揚言有能力為曼聯帶來錦標。

58歲的馬勒當拿由去年起執教墨西哥甲組聯賽的多拉多斯，他近日接受足球雜誌《FourFourTwo》的訪問，講起他教練生涯的目標，這名阿根廷球王直言想教曼聯。他說：「如果曼聯需要教練，我就是那個人。」

馬勒當拿現在墨西哥聯賽執教。（Getty Images）

馬勒當拿在2008至2010年執教過阿根廷國家隊，但阿根廷在2010年世界盃8強被德國大炒4：0出局。他之後在阿聯酋聯賽教過波。馬勒當拿說：「我知道曼聯的球衣全球大賣，但他們也需要錦標。我能夠幫到他們（贏錦標）。」

馬勒當拿有意擔任曼聯領隊，認為自己有力為球隊帶來錦標。（Getty Images）

馬勒當拿續說：「曼聯一直以來是我最喜歡的英格蘭球隊，他們有過很多優秀的球員，而且在費格遜麾下是一支傑出的隊伍。不過，現在你問我的話，我會說曼城。我知道不應該那麼改變，但因為阿古路，他跟我不斷說，他正為一支優秀的球隊效力。」

馬勒當拿曾帶領阿根廷出戰2010年世界盃。（Getty Images）

他記得以前曾經在奧脫福比賽，在83/84球季的歐洲盃賽冠軍盃8強，他代表巴塞作客曼聯，最後那場曼聯贏3：0，兩回合勝3：2晉級。馬勒當拿說：「那種聲音氣氛，就像糖果盒球場（小保加主場）。」

談到他最喜歡的現役曼聯球員，馬勒當拿說：「在曼聯，我喜歡的是安達靴里拉。保羅普巴？我覺得他不夠勤力。」不過，安達靴里拉已經決定今月約滿後離隊。