【世界女排聯賽．香港站】中國女排鬥足5局　兩年來首挫意大利

中國女排今晚（6日）續在紅館擺陣，香港站兩連勝的她們面對真正挑戰，與同樣兩連勝的意大利隊對壘，最終落後兩局下以3：2反敗為勝，繼澳門站後再度封后。

近兩年中國對意大利錄6連敗，對上一次交手是去年世錦賽不敵意軍，無緣決賽，最近一次擊敗對手，已要數到2017年大獎賽。今仗派上主攻朱婷率領袁心玥、龔翔宇、丁霞、顏妮和自由人林莉，初段仍受制於對手高牆，又被「彈弓人」伊干奴連環炮轟，中國陷入苦戰一度落後1：5。戰至2：10，郎平換入曾春蕾和姚迪，其後朱婷展現「炮手」本色，一舉力追至10：14。意大利施娜和伊干奴不讓對手專美，接連重扣轟炸中國後場，拉開比分至20:11。袁心玥和張常寧的雙人攔網發揮作用，但最後一分中國觸手出界，首局先輸18：25。

伊干奴的扣殺令中國女排陷入苦戰，早段落後6分。（羅君豪攝）

袁心玥與朱婷率隊挽回劣勢。（羅君豪攝）

第二局意大利愈打愈順先，朱婷亦罕有出現發球失誤。意大利連環得分，但朱婷和袁心玥雙人攔網及時止血，袁心玥發球直接得分，加上對手防守的失誤，追至7：10。意大利暫停後持續穩定發揮，即使中國換入新星李盈瑩，但意大利3球「Ace」再擴大比數。李盈瑩網前得分、朱婷連環強勁扣殺，力追到15：20，全場振奮。戰至21：17，李盈瑩兩個網前關鍵得分、袁心玥快攻得手，加上伊干奴的失誤，中國追至22：24；但意大利憑伊干奴重扣得手，再取一局25：22。

郎平認為今仗考驗有助試陣。（羅君豪攝）

連環追平扭轉局勢

中國在關鍵第三局快攻得手，袁心玥扣殺先拔頭籌帶動士氣。不過，意大利攻守皆略勝一籌，極速再拉開比數。中國隊長朱婷關鍵時刻挺身而出，網前連留重扣得手追平12：12，其後李盈瑩連搶5分，雙方3度打成平手。意軍在該局末段發球失誤令中國反超前，朱婷重轟得手，23：22！李盈瑩再網前得手，此時全場歡呼拍掌助威，氣氛升至最高點。最終伊干奴發球失誤送上最後一分，中國女排背水一戰取回一個局分。

朱婷打足全場並勇奪26分，領隊反敗為勝。（羅君豪攝）

+ 3 + 2

連贏3局 連續兩站封后

中國追回一局後氣勢如虹，但仍未能完全瓦解意軍強勁攻擊。曾春蕾起跳成功封阻敵方扣殺，打足全場的朱婷攻擊力不減，形勢開始對中國隊有利，意軍縱再拉開比數，李盈瑩、曾春蕾和朱婷接連挽回分數至23平，朱婷和伊干奴再先後上演重炮戰。關鍵時刻，朱婷霸氣轟炸對手取得領先，敵軍陣腳大亂起跳踩界，中國贏26：24進入決勝局。

愈打愈順的中國初段連取兩分，對戰戰績佔優的意大利毫不相讓，惜中段失誤頻頻令中國有機可乘。戰至中國領先14：13，伊干奴扣殺出界，落後首兩局的中國成功絕地反擊，以15：13取得決勝局，局數3：2反勝意大利，自澳門站起6連勝，更是兩年來首次擊敗意國。

3人起跳築起城牆力阻伊干奴。（羅君豪攝）

中國力追3局絕地反擊，再度封后。（羅君豪攝）

伊干奴怒轟31分，中國主攻手朱婷打足全場亦取得26分，作為隊長她認為反勝關鍵是互相提點和支持：「我們前兩局沒有把握到，但從中學習到缺點，最後也調整過來。」主帥郎平對於在意軍身上久嘗勝利滋味，則表示對手扣殺很強，賽前已要隊員要做好攔網：「我們一傳較好，第三局開始適應對手，今場硬仗亦對我們試陣有幫助。」