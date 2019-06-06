【世界女排聯賽．香港站】日本挫荷蘭　「木村二世」黑後愛展身價

香港站煞科日，頭場由今站未嘗一勝的日本女排迎戰同未打開勝門的荷蘭，最終「火之鳥」憑石井優希和新鍋理沙合轟27分下，以局數3︰0擊敗對手，助日本以勝利完結今站賽事。

日本今仗轉陣，派出主攻石井優希、新鍋理沙和黑後愛，配搭副攻岩坂名奈、二傳佐藤美彌和自由人小幡真子。

首局初段日本憑石井優希連番扣殺，以5︰1領先對手。「橙軍」荷蘭雖連搶3分追至5︰7，但石井和黑後愛網前無人可擋，再拉開至13︰9。尾段再有副攻奧村麻衣連番扣殺擴大比數，日本最後一分「Ace波」得手，以25︰17先拔頭籌。

日本在今屆9場賽事暫錄5勝，位居聯賽榜第8。（羅君豪攝）

【世界女排聯賽．香港站】日本挫荷蘭圖輯（按圖放大）

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兩隊在第3局初段仍打得緊湊，日本在領先下未能拉開差距，「火之鳥」其後憑大勇的石井和黑後愛先後重扣，領先至8︰4。荷蘭以身高優勢築起城牆，加上小將H.謝絲柏扣殺，再被敵軍乘勢追回比數20︰22，關鍵時刻兩軍先後發球失誤，最後一分，日本佐藤美彌直接發球得分，助「火之鳥」取得今站首勝。石井優希與新鍋理沙分別取得15和12分，荷蘭僅得19歲主攻手美查絲取得雙位分數11分。

28歲主攻手石井優希延續大勇表現，今仗憑扣殺取得全場最高15分。（羅君豪攝）

奧村麻衣亦攻守俱佳，取得9分。（羅君豪攝）

「木村二世」黑後愛：為對得起名號努力

被寄予厚望的日本21歲新星黑後愛，今場在攔網和快攻均有出色表現，雖然全場僅取得9分，但快攻表現和多變線路令人眼前一亮。事實上她得到主帥中田久美重點培育，今站的。對於今站先後敗予勁旅意大利和中國，她坦言今場嘗勝後要集中預備在日本站賽事。

出身於排球世家的黑後愛年僅21歲，是日本女排重點培訓新星。（羅君豪攝）

木村沙織退役後，黑後愛作為東京奧運的新希望，她笑言還未稱得上日本傳媒封以「新Ace」、「木村二世」稱號：「我還未夠班，為了這個名字會繼續努力，不讓大家失望。」對於來年的「五輪」，她坦言日本需減少失誤，亦會積極提升實力向獎牌進發。