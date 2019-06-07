【歐國聯】英格蘭後防兩度致命失誤　加時不敵荷蘭無緣決賽

英格蘭在歐洲國家聯賽4強硬撼荷蘭，兩軍法定時間打成1：1平手，不過英格蘭後防在加時兩度犯錯，使荷蘭加時上﹑下半場各入一球。結果荷蘭以3：1擊敗英格蘭，將與葡萄牙爭奪首屆歐國聯的錦標。

英格蘭主帥修夫基在賽前記者會不願透露史達寧會否擔任隊長，擔心洩露戰術，結果修夫基一如所料地委任史達寧首度成為英軍隊長；7位剛戰畢歐聯決賽的熱刺及利物浦球員，則未有正選披甲。

史達寧首度以隊長代表英格蘭上陣。（路透社）

哈利卡尼在下半場上陣。（路透社）

上半場中段，阿積士隊長迪歷特在己方禁區內接應隊友回傳失誤，拉舒福特衝前搶去皮球，迪歷特情急下將拉舒福特踢跌，球證立即判罰12碼，拉舒福特親自操刀中鵠，在32分鐘先開紀錄。

修夫基在下半場分別換入哈利卡尼及連格，但「三獅軍團」一直未能再度攻破荷蘭的大門，埋下輸波伏線。因個人失誤致球隊落後的迪歷特，在下半場73分鐘將功補過，接應迪比的角球，衝前搶點跳頂得手，為荷蘭追成1：1。雖然連格在比賽末段突破荷蘭防線面對門將冷靜射入，但球證在翻查VAR後指入球越位在先無效，兩軍需要進入加時決勝負。

迪歷特在下半場將功補過，頭槌協助球隊扳平。（路透社）

英格蘭大戰荷蘭重點戰情：

+ 5 + 4 + 3

今戰雙方後防均有失誤，荷蘭的迪歷特在上半場失誤造成12碼，英軍的史東斯在加時亦「禮尚往來」。該名效力曼城的中堅於加時上半場7分鐘，在己方禁區頂遲遲未有解圍，被迪比搶去皮球並隨即起腳，雖然門將比克福特單手撲出，但昆斯普美斯（Quincy Promes）衝前補射省中基爾獲加入網，荷蘭反超前2：1。

戰至加時下半場史東斯再度犯錯，他在後場傳球予巴克利惟質素欠佳，巴克利受壓下回傳又失誤，迪比橫傳普美斯輕鬆射成3：1，奠定勝局。

史東斯加時上半場首個失誤：

🤦‍♂️ what has John Stones done! pic.twitter.com/8LbfpLcOJQ — Football Whispers (@FB_WHISPERS) June 6, 2019

英軍防線加時下半場失誤再輸一球：

Ross Barkley will likely find himself the focus of most of the criticism for the third Netherlands goal, but again, John Stones is at fault.



I can't see any worse option to receive that pass than Barkley. Utterly avoidable.pic.twitter.com/ND2WuK0rtN — The Tactical Times (@Tactical_Times) June 6, 2019

英格蘭繼去年俄羅斯世界盃後，再一次在4強階段止步，再度與大賽錦標無緣。對於後防兩度犯錯致敗，主帥修夫基指球隊今仗失誤頗多，但不會因此而放棄由後場開始組織攻勢的踢法，「當我們面對如荷蘭般的高水平球隊時，不能犯下如此多的失誤，我們在其餘時間亦給予對手不少機會。荷蘭給予我們很大壓力，使我們未能發揮應有水平。雖然加時兩個入球同樣來自後防犯錯，但戰至加時階段相當容易因疲勞而判斷錯誤，我認為無必要因失誤而改變球隊的打法。」

史東斯在加時階段兩度犯錯，斷送英格蘭入決賽的機會。（路透社）