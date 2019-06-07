【歐國聯】英格蘭後防兩度致命失誤　加時不敵荷蘭無緣決賽

英格蘭在歐洲國家聯賽4強硬撼荷蘭，兩軍法定時間打成1：1平手，不過英格蘭後防在加時兩度犯錯，使荷蘭加時上﹑下半場各入一球。結果荷蘭以3：1擊敗英格蘭，將與葡萄牙爭奪首屆歐國聯的錦標。
英格蘭主帥修夫基在賽前記者會不願透露史達寧會否擔任隊長，擔心洩露戰術，結果修夫基一如所料地委任史達寧首度成為英軍隊長；7位剛戰畢歐聯決賽的熱刺及利物浦球員，則未有正選披甲。
史達寧首度以隊長代表英格蘭上陣。（路透社）
哈利卡尼在下半場上陣。（路透社）
上半場中段，阿積士隊長迪歷特在己方禁區內接應隊友回傳失誤，拉舒福特衝前搶去皮球，迪歷特情急下將拉舒福特踢跌，球證立即判罰12碼，拉舒福特親自操刀中鵠，在32分鐘先開紀錄。
修夫基在下半場分別換入哈利卡尼及連格，但「三獅軍團」一直未能再度攻破荷蘭的大門，埋下輸波伏線。因個人失誤致球隊落後的迪歷特，在下半場73分鐘將功補過，接應迪比的角球，衝前搶點跳頂得手，為荷蘭追成1：1。雖然連格在比賽末段突破荷蘭防線面對門將冷靜射入，但球證在翻查VAR後指入球越位在先無效，兩軍需要進入加時決勝負。
迪歷特在下半場將功補過，頭槌協助球隊扳平。（路透社）
英格蘭大戰荷蘭重點戰情：
今戰雙方後防均有失誤，荷蘭的迪歷特在上半場失誤造成12碼，英軍的史東斯在加時亦「禮尚往來」。該名效力曼城的中堅於加時上半場7分鐘，在己方禁區頂遲遲未有解圍，被迪比搶去皮球並隨即起腳，雖然門將比克福特單手撲出，但昆斯普美斯（Quincy Promes）衝前補射省中基爾獲加入網，荷蘭反超前2：1。
戰至加時下半場史東斯再度犯錯，他在後場傳球予巴克利惟質素欠佳，巴克利受壓下回傳又失誤，迪比橫傳普美斯輕鬆射成3：1，奠定勝局。
史東斯加時上半場首個失誤：
🤦♂️ what has John Stones done! pic.twitter.com/8LbfpLcOJQ— Football Whispers (@FB_WHISPERS) June 6, 2019
英軍防線加時下半場失誤再輸一球：
Ross Barkley will likely find himself the focus of most of the criticism for the third Netherlands goal, but again, John Stones is at fault.— The Tactical Times (@Tactical_Times) June 6, 2019
I can't see any worse option to receive that pass than Barkley. Utterly avoidable.pic.twitter.com/ND2WuK0rtN
英格蘭繼去年俄羅斯世界盃後，再一次在4強階段止步，再度與大賽錦標無緣。對於後防兩度犯錯致敗，主帥修夫基指球隊今仗失誤頗多，但不會因此而放棄由後場開始組織攻勢的踢法，「當我們面對如荷蘭般的高水平球隊時，不能犯下如此多的失誤，我們在其餘時間亦給予對手不少機會。荷蘭給予我們很大壓力，使我們未能發揮應有水平。雖然加時兩個入球同樣來自後防犯錯，但戰至加時階段相當容易因疲勞而判斷錯誤，我認為無必要因失誤而改變球隊的打法。」
史東斯在加時階段兩度犯錯，斷送英格蘭入決賽的機會。（路透社）
修夫基指球隊今仗失誤過多，但無必要因此改變踢法。（Getty Images）