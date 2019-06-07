【足球】奧斯爾與土耳其小姐結婚　婚前夜捐助1000名小朋友

阿仙奴球星奧斯爾即將與女友Amine Gulse結婚，他在婚前一晚宣布，與未來太太一起承擔1000名有需要小朋友的手術費，並呼籲各親友及球迷一起參與。

結婚前一晚，你會做什麼？

30歲的奧斯爾決定婚前捐錢，這名德國中場在當地時間昨日（6月6日）透過社交網站表示，與未婚妻一起承擔1000個小朋友的手術費。他說：「很多球迷問我及我的親友，有關明日（今日）婚宴的願望。作為職業球員，我有幸擁有榮華富貴。我誠邀每一位有能力的朋友，支持我們與BigShoe合作的計劃。我及Amine會承擔1000名有需要小朋友的手術費。」

奧斯爾上載了一張與未婚妻Amine Gulse的合照，一起宣傳BigShoe的計劃。（奧斯爾Twitter）

奧斯爾在呼籲中表示，他由2014年起與BigShoe合作，德國及瑞士的醫生會到世界各地，為有需要的小朋友做手術。該計劃在2014年幫過巴西的小朋友，之後在2016年到非洲以及2018年到俄羅斯。

奧斯爾的未婚妻Amine Gulse今年26歲，是2014年的土耳其小姐，現為演員及模特兒。奧斯爾及Amine Gulse居於倫敦，但婚宴就會在土耳其的伊斯坦布爾舉行，有報道指土耳其總統埃爾多安會出席兩人的婚禮。

Amine Gulse曾代表土耳其參選環球小姐。（視覺中國）