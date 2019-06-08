【來稿︱陳葦如】不老傳奇

小時候看本地聯賽，正本戲上演之前幾乎必有「頭場」 ，戲碼大多是雙方預備組對撼，偶爾會是元老隊較技，例如愉昇元老（愉園加東昇）、南華元老等等，及後「元老」一詞逐漸被淘汰，改為用名宿來稱呼一眾已退役的球星，時至今日我們又會用上「傳奇」一詞，連香港也有由一班前港隊成員組成的香港傳奇，外國球會的傳奇隊近年更加愈來愈活躍。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

這種名宿賽按組織的背景大致可分為兩種，一種是「大堆頭」 ，一班球星來自不同地域，集結起來簡單地分為兩隊，可能是以世界明星隊、歐洲明星隊的名稱來進行對賽，比賽的競技意味一般比較細，展現個人技術，盡情娛樂觀眾是首要目的。入球一般也比較多，就像過去兩年在內地西安、深圳、太原都有這類明星賽進行，朗拿度、李華度、巴治奧、巴迪斯圖達、托迪、舒夫真高、基斯普、費高、簡迪拿、馬田拿臣、沙真奴等等都有份參與，也吸引到上萬觀眾現場欣賞。

多蒙特名宿維丹費拿（左二）及奧禾莫耶拉（右二）賽前出席活動，一起寫多蒙特的中文名。（黃寶瑩攝）

▼訪港利物浦、多蒙特名宿（部分）▼

+ 9 + 8 + 7

另一類是球會官方舉辦，打正旗號是以球會名義出賽，隊友們除了可以敘舊之外，落場時始終是代表着球會，態度一般比較認真，例如兩星期前就有曼聯對拜仁慕尼黑的名宿賽，若然對賽雙方過往有比較濃厚的宿敵意味，爭勝心就更強一點，就如2005、2007兩屆歐聯決賽對手的利物浦和米蘭，早前就踢成非常接近的3：2，利物浦最終憑謝拉特入球奠勝。

若以目的分類，名宿賽也可以分為商業和慈善性質兩類，利物浦對米蘭就是為雙方的基金和慈善組織籌款，回饋社會。利物浦傳奇近年亦有穩定的比賽場數，包括2017年曾與皇家馬德里較量，2018年與拜仁慕尼黑交過手，今年3月與米蘭碰頭，到今個星期六就與多蒙特名宿一同在香港大球場獻技，也是兩軍傳奇相隔一年後再度過招。

在記者會上，史米沙（左）跟列度（右）賽前先來一場「牙骹戰」。（袁志浩攝）

安歷基與格連莊臣幫球迷簽名。（高詩琦攝）

始終是要遠道來港，所以紅軍傳奇訪港陣容不算龐大，「僅得」17人，部分公務繁忙兼長期在英倫工作的例如謝拉特、加歷查、魯殊、艾德烈治等人都不在名單之上，麥馬拿文、艾加、古治、以至「識途老馬」近年經常來港的史米沙、貝加則是最具號召力。

多蒙特傳奇人腳更少，亦只有維丹費拿一位門將，但球迷應該對捷克長人中鋒真高拿、1997年歐聯決賽梅開二度「頭槌王」列度有相當印象。雲集眾多球星同場獻技，相信定必勾起球迷不少難忘回憶。

大會特別預早佈置兩軍更衣室，並開放予傳媒拍照。（袁志浩攝）

利物浦傳奇 Vs 多蒙特傳奇 Now TV 633台 下午3：55直播

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】