【英超】車路士為轉會禁令終極上訴　難以預計審訊時間

國際體育仲裁法庭今日證實，車路士就轉會禁令提出上訴，但沒有透露會否在判決前暫緩禁令。國際足協指車路士違規簽入年輕球員，處罰這間英超球會在今夏及明年冬天兩個轉會窗不准買人；車路士上月向國際足協上訴失敗。

國際體育仲裁法庭今日（6月7日）向傳媒發聲明，證實收到車路士的上訴申請。他們會啟動上訴程序，邀請雙方提交書面陳述，並組織仲裁小組審理上訴；仲裁小組有可能會召開聽證會，或根據書面陳述作出裁決。國際體育仲裁法庭表示，未能預計審訊的時間。

國際體育仲裁法庭發聲明，表示收到車路士的上訴。（Twitter）

車路士被國際足協禁止兩個轉會窗買人。（Getty Images）

英國《每日郵報》消息指，車路士並沒有要求在最終裁決前暫緩國際足協的轉會禁令，意味住車路士在今夏暫時仍然無法買人；英超今夏轉會窗將於8月8日關閉。

國際足協紀律委員會今年2月裁定，車路士違反18歲以下球員的國際轉會及註冊條例，被罰未來兩個轉會窗無法註冊新球員。車路士在2019年夏天及2020年冬天的轉會窗未能增兵，意味住他們在19/20球季不能簽入新球員，最快要到2020年的夏天轉會窗才能解禁。車路士向國際足協上訴，但國際足協上月維持原判。

夏薩特轉投皇馬的交易相信在幾日內落實。（Getty Images）

英國權威媒體BBC報道，車路士同意中場夏薩特轉投皇家馬德里，轉會費為1億歐元（約8.83億港元），交易會在幾日內落實。得到這筆巨額的轉會費後，相信車路士渴望在今夏馬上買入，頂替夏薩特的位置。

另外，英國《太陽報》指，基斯甸普列錫在今年初加盟車路士，在禁令頒布前已經是車路士的球員，下半季只是以外借身分效力多蒙特，所以禁令並不影響普列錫的轉會。至於車路士能否買斷上季借將希古恩及高華錫，報道指仍未有定論，車路士正向國際足協尋求指引。