【歐聯】車路士捧歐霸益里昂　施雲奴領軍來季直入歐聯分組賽

歐霸決賽車路士以4︰1大勝阿仙奴，來季以POT 1身份征戰歐聯分組賽，也令阿仙奴再度錯過歐聯。車路士贏波，受惠的還有法甲季軍里昂，他們可連續兩季免去踢外圍賽，直入歐聯分組賽。

車路士在今季英超以第3完成，在歐霸決賽前已取得來季歐聯席位。車路士暫時成為最高等級的POT 1，其餘包括各大聯賽冠軍巴塞隆拿、拜仁慕尼黑、祖雲達斯、曼城、巴黎聖日耳門、辛尼特，還有歐聯決賽利物浦對熱刺的勝方。來屆歐聯分組賽POT 1會有3支英超球隊。

由於車路士於決賽擊敗阿仙奴，因此多出的來季直入歐聯分組賽席位，落在歐洲足協系數第5高的聯賽，即法甲。法甲冠軍巴黎聖日耳及及亞軍里爾早已獲保證來季出戰歐聯分組賽，季軍的里昂連續兩季成為得益者。去年馬德里體育會奪歐霸兼是西甲亞軍，同樣令里昂不用踢外圍賽，可較遲開操。

沙利執教生涯至60歲終嘗冠軍。（Getty Images）

車路士歐霸挫阿仙奴封王圖輯（按圖放大）

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里昂主席奧拿斯感謝車路士，也點名讚兩個法國球員︰「為車路士贏得歐霸喝采，感謝簡迪及基奧特為我們帶來快樂，助里昂直入歐聯分組賽，謝謝。」里昂任命名宿祖連奴（Juninho Pernambucano）作技術總監，再把帥印交給阿仙奴名宿施雲奴，料迪比、尼當比利、費基亞離隊後出現一番新氣象。

阿仙奴名宿施雲奴（左）來季執教里昂，巴西同鄉祖連奴則上任技術總監。（網上圖片）