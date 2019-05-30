車路士在阿塞拜彊巴庫舉行的歐霸決賽，結果以4：1擊敗阿仙奴，相隔5季再奪歐洲賽錦標，一眾「藍軍」全體球員上下當然萬分雀躍，而他們亦不忘兩位早前受傷缺陣的小將羅夫度斯卓克及赫臣奧杜爾。

車路士在歐霸決賽下半場，由夏薩特梅開二度及基奧特與柏度各建一功，以4：1擊敗阿仙奴，奪走今季的歐霸錦標。

藍軍眾將相當享受捧盃一刻，而休養以一道文裝現身的魯迪格（Antonio Rudiger），手持拐杖參與領獎儀式，在主帥沙利高舉獎盃時，該名德國守將更以拐杖輕打沙利。在隊長艾斯派古達高舉錦標後，其後獎盃傳給不同隊員，其中包括三號門將羅拔格連（Robert Green）及即將離隊的加利卡希爾，一同分享奪冠喜悅。

主帥沙利捧盃時，被魯迪格以枴杖「偷襲」。（路透社）

+ 4 + 3 + 2

車路士的兩名新星，羅夫度斯卓克及赫臣奧杜爾早前先後重傷，一同未能在今仗決賽出戰，二人未有隨隊赴巴庫。隊長艾斯派古達特意在個人Instagram上載短片，指球隊為羅夫度斯卓克取得冠軍，「我們全隊上下亦十分掛念你（羅夫度斯卓克），我們付出努力並過關斬將，終於走到決賽並贏得冠軍，全隊為你而奪冠。可惜你未能在巴庫一同分享喜悅，希望你盡快歸隊。」

艾斯派古達表示為羅夫度斯卓克奪得冠軍。（路透社）

不少車路士球員亦在Instagram上直播球隊的慶祝畫面，韋利安在更衣室內直播時，大衛雷斯打趣地展示入球功臣夏薩特的脂肪，場面惹笑。一眾球員在隊巴上，繼續熱烈地慶祝，亦不忘在家中觀戰的赫臣奧杜爾，一眾隊友更高呼他與球隊簽新合約。

另外，今仗後備入替的沙柏哥斯達（Davide Zappacosta）完場後飲水時，第一次將水噴到身後，然後他若無其事繼續飲水，十分有趣。

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Chelsea squad singing Hudson-Odoi’s name following the Europa League victory with a shout of ‘sign the contract’ in the background. Love this club. 💙👏🏻 pic.twitter.com/Acr9vgt5LX — The Chelsea Chaps (@chelseachaps) May 29, 2019

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