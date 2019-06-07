【國足】納比回歸中國首擊兩球淨勝菲律賓　入籍兵李可任防守中場

中國足球隊在納比回歸主教練後，首場友賽主場以2︰0挫菲律賓，一洗3連敗頹勢。曾為阿仙奴青訓的李可成為首個歸化兼上陣的中國國腳，穿25號球衣的他賽前唱義勇軍進行曲，被中國傳媒大讚「口型與歌詞對得上」。

前阿仙奴青訓李可（恩拿利斯、Nicholas Harry Yennaris）可司職後衛或中場的他是塞浦路斯、中國混血兒。他的母親是廣東人，他於英國出生及代表英格蘭出戰青年賽事，不過未能征戰英冠，今年2月加盟北京國安。近日李可成為中國首批歸化球員，今天更正選登場，蒿俊閔任隊長，武磊接受手術缺陣，由楊旭掛帥。

李可（左）普通話不佳下唱出義勇軍進行曲。（新華社）

開賽前，李可高唱國歌，被中國乓媒網易大讚。據報指李可加盟北京國安後，初時未能以普通話交流，但國安助他學習中國文化，學唱中國國歌義勇軍進行曲為重點項目之一。此外，由於他手臂有紋身，與隊友張琳芃一樣要穿長袖打底衫，以蓋住紋身。

中國2︰0菲律賓 入籍兵李可成為焦點（按圖放大）

+ 3 + 2

中國對菲律賓，半場數據佔先。（視覺中國）

8分鐘張稀哲突入禁區，不受壓下起腳柱邊出界，至14分鐘李磊左路搶截後傳中，伏兵後柱的吳曦鏟入，助中國1︰0領前。菲律賓在22分鐘曾有機會扳平，不過奧特扣過李可後禁區外一射高出。中國球員吉翔受傷後，朱辰杰入替，成為首個2000後出生的中國國腳。

李可（左）於英國出生，在英國長大，因母親是廣東人而入籍中國。（視覺中國）

半場中國56%控球率、8次起腳4次命中入1球及角球等數據都佔優。張稀哲在54分鐘接應長傳，扭過門將法蘭斯高射成2︰0。1分鐘後李可被換出，由朝鮮族的池忠國入替。69分鐘母親為日本人的菲律賓後衛佐藤大介兩黃一紅被逐，令中國沒有後顧顧之憂。中國在完場前有王子銘中柱，仍以2︰0取勝，自亞洲盃2︰1反勝泰國後，以0︰3負伊朗出局後，接連在兩場中國盃以0︰1負泰國及鳥茲別克，今場可算一洗3連敗的頹勢，迎來納比回歸後首勝。

納比在亞洲盃後離開中國足球隊，事隔約半年又再回歸。（視覺中國）