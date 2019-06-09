【轉會】傳沙利最快下周上任祖雲達斯主帥　或帶車路士球員轉投

車路士領隊沙利為球隊贏得歐霸，但不適應英國足壇，早前有指他已與「藍戰士」達成協議，將會以自由身遑隊。 有指他將會重返意甲，取代艾歷尼，成為祖雲達斯新主帥。這位名帥轉隊將會帶「近親」來投，但英媒指隨沙利轉投祖雲達斯的，不會是「契仔」佐真奴。

祖雲達斯完季時宣布艾歷尼離隊，一直未聘請到新帥。之後一直多次傳出不少傳聞，哥迪奧拿、普捷天奴、高普等英超教頭的名字都有出現過，沙利亦不例外。沙利今季由拿玻里轉投車路士，但成績一度不如理想，5700萬鎊收購佐真奴未能適應英超球風，表現為人詬病。雖然車路士在季尾以4：1大炒阿仙奴奪得歐霸冠軍，但有指沙利已透過經理人向球會表示希望離隊，有傳已經達成協議。

有指沙利離隊加盟祖雲達斯。（Getty Images）

佐真奴今季表現一般。（Getty Images）

外國傳媒指，沙利已經準備好加盟祖雲達斯，而且更會帶一名球員隨他轉投「斑馬兵團」。不過，這名「藍戰士」並非佐真奴，而是後防艾馬臣柏美尼。艾馬臣18個月前以2000萬歐元由羅馬轉投車路士，上季落場24次，其中11次為歐霸。但一直都未能穩坐正選位置。

佐真奴未能適應英超節奏，被指未能踢出身價。（Getty Images）

據了解，祖雲達斯的左閘阿歷士辛度或會於今夏離隊，艾馬臣將成為替代品。除了辛度外，右路的祖奧簡些路亦有傳離隊轉投曼城，沙利亦有意繼續於在舊東家拿玻里，收購舊部希沙積作替補。希沙積早在1月就已被傳會轉投車路士，與沙利「團聚」，但最終只聞樓梯響。

艾馬臣柏美尼被傳隨沙利加盟祖雲達斯。（Getty Images）

佐真奴對未來沒頭緒

沙利離開，被視為其「契仔」的佐真奴前途亦起了問號。在意大利歐國盃外圍賽3：0大勝希臘後，佐真奴接受訪問直言：「我不知道，我們要等他選擇好了才知道。」不知道自己的前途如何時，27歲的佐真奴指自己只能專注於現時國家隊的比賽上。

車路士今夏已將夏薩特賣到皇家馬德里，轉會禁令當前再加上沙利或離隊，令到這支倫敦球會前景充滿陰霾。由於放人未必能得到即時替補，外媒都指雖然祖雲達斯對艾歷臣極有興趣，但轉會被禁或會令為車路士「企硬」留人。