【甲一女排】協興3：1CYT　主力詹穎琳首局傷出

甲一女排第三輪賽事繼續上演，第三場戲碼有會長盃常客協興迎戰今季升班馬CYT。協興憑局數3：1勝出，取得開季以來第二場勝仗。

首局初段，CYT明顯較協興入局，持續領先。協興多次於網前作攻擊，惟CYT在面對來回球時明顯較對手有耐性，亦擅於跑動。中段協興主力詹穎琳因落地扭到傷出。CYT以25：20先取一局。次局CYT士氣高昂，初段一直領先。慢熱的協興今局節奏明快，先後令對手觸手出界及接失發球。協興未有受制於CYT擅長的來回球，以25：16扳平局數1：1。

去季聯賽得第三的協興，今仗後累積兩勝一負。（甘琬湄攝）

協興取得兩勝一負成績。（甘琬湄攝）

第3局協興持續上局優勢，除了更為主動外，後排防守比上局亦穩健，一直稍稍領先數分。戰至中段，CYT後排頻頻被攻破，協興亦開始大比數拉開差距。彭泳琳及徐嘉儀亦頻頻大斜線扣殺，助協興協興以25：14再取一局。

戰至第4局，CYT仍未有放棄，似乎有意避開對方大槌的位置。起初稍見成效，並一度追近15：22。其後CYT的節奏被協興的攻擊牽制，協興一直保持5分優勢，終以局數3：1勝出。三輪賽事累積兩勝一負。

協興一度被追和，最終仍取得勝利。（甘琬湄攝）

賽後主攻手彭泳琳表示滿意今場表現，惟慢熱同時又心急得分是球隊的需要改善的地方：「我們一開始的確未入局，漸漸才打回自己節奏。還好我們的欄網以及接一傳都加強了，因此今仗實踐戰術方面相對較好」。她坦言球隊今日初段對失球顧慮太多，猶幸及時互相提點要「笑住打好每一分」。隊中主力詹詠琳於首局傷出，彭泳琳直指未有對球隊造成太大壓力：「反而會想打埋佢嗰份，曾經都練習過一人打多於一個位，所以整體未有造成大影響」。

國際（紅衫）於第三輪賽事面對屯青，以局數3：0擊敗屯青。 （甘琬湄攝）

國際下星期將面對於今輪賽事擊敗Victory的荃青。（甘琬湄攝）

國際3：0擊屯青 穩站榜首

第三輪最後一場有國際面對屯青。衛冕國際今以直落3局（25：18、25：10、25：21）大勝新班底的屯青，全取3分，依舊位列榜首。