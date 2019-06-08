【甲一女排】國際Victory的爭冠藍圖　要贏波　更要一分都不能少

每年踏入4、5月，又是考驗甲一女排球隊的時刻。有別以往，今季聯賽「直落」舉行，面臨一連7周的賽程，8支隊伍將經歷的又會是什麼困難？每場傾力演出的背後，她們又會背負着什麼相同或不一樣的目標？爭標、前四、護級、衝擊，今日讓我們談談去季冠、亞球隊國際及Victory。

近5年甲一女排聯賽冠軍離不開「葵國」壟斷，國際更3度封后，可見要攻破此道「高牆」並不輕易。

國際女排—衛冕路具挑戰 「容不下閃失」

談到對戰國際女排，各支球隊都以「挑戰」來形容，更沒有人會說「必贏」的狂言。事實上，國際近年人腳未有太大改變，以配合多年的陣容作戰，加上隊中成員港隊經驗豐富，這支班霸的穩定度，在聯賽中數一數二。5月初，國際飛抵天津，代表香港參加亞洲俱樂部女子排球錦標賽，以總成績第8名完成，創下香港歷來最高排名。

教練關榮生認為今季要衛冕，每場賽事的每局亦容不下任何閃失。（林若勤攝）

但教練關榮生不諱言，從天津返港後，球隊狀態略為下滑：「回來後有點鬆散，打起來不太輕鬆，首輪賽事對戰CYT表現亦一般。也許不是每個隊員有參與亞洲俱樂部賽，回來後在一些細節配合上，要點時間調整。猶幸今季賽程根據去季排名排列，面對爭標分子前，我們仍有時間改善。」

主將楊秀美（右三）指會先取下會長盃資格，其後的爭標部署再從長計議。（林若勤攝）

國際近年人腳未有太大改變，穩定性數一數二。（林若勤攝）

今季並非國際首次肩負衛冕重任。對於蟬聯，她們亦顯得淡然。就如主將楊秀美所說，輕鬆面對，先奪會長盃資格再部署爭標：「今年我們平均年齡好像最高，但隊中沒有人腳變動，每人亦清楚自己角色；先穩陣取下會長盃資格，其後部署爭冠，會保持開放態度，暫時未有壓力。」今季爭標隊伍實力拉近，關sir強調，要衛冕的話，根本沒有失分的空間：「我想爭標情況會比往年緊張，所以我們每局都不可以有閃失，贏3：2都不可以（打至5局戰，勝方只獲2分），如不，相信會有要計局分斷定冠軍的局面。」

國際開季後兩輪賽事皆勝仗，暫列榜首。（林若勤攝）

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Victory女排—承認前4的能力 逐步進發

關sir的確言之有理，去季Victory與國際同樣以6勝1負完成聯賽，惟前者正正於對戰葵青只以3：2險勝，最終在積分榜以1分之差屈居亞軍。不過這支球隊4年前升班後一直展示出黑馬力量，首兩季以第五完成飲恨會長盃，直至去年順利取得資格，更於聯賽、會長盃取下雙亞。第四年的目標，難道就是冠軍？

Victory教練麥梓淳認為球隊具前四實力，希望球員給予自信。（鄭子峰攝）

「也許這樣說，客觀事實是她們有前四的實力。」Victory教練麥梓淳未有豪言要衝擊冠軍。去季失利的關鍵，是以局數0：3不敵國際一戰，與冠軍隊最大的分野，也許是心理狀況。「去年對國際落敗了，正正反映出我們與冠軍隊的距離，到了某些重要關頭，我們就會失去信心，球員心裏突然會質疑自己，去想『自己與對手的分野或者很大』。」

Victory隊長劉嘉慧認為去季的亞軍是對球隊的肯定。（鄭子峰攝）

Victory四年前升班，首兩季以第五完成，去年首度取得會長盃資格。（鄭子峰攝）

隊長劉嘉慧回顧該戰，亦表示「諗多咗」是去季落敗的主因：「去年就是當知道自己稍為有點成績後，大家對球賽的態度不同了，放自己的位置也不同；或者這樣說，去年大部分比賽都沒有執著贏輸，但當知道擊敗國際有機會奪冠，大家就開始計算，最後想多了卻影響球場上表現。」面對只差一點點，嘉慧直言並未有失望，反而亞軍是對球隊的肯定，惟這名隊長強調：「比賽就是你落場表現怎樣，結果就會怎樣，絕非你想怎樣，結果就會如你所願，所以大家要汲取去年經驗。」

Victory平均身形不高，惟其小球運用及打觸手出界發揮出色。（鄭子峰攝）

惟如今Victory絕非僅僅「攔路虎」，去季成績亦是一大肯定。麥sir希望在談論任何目標前，球員也會肯定自己的實力：「如再是哄哄她們，說着球隊還是一般、先不要把目標定太高之類，其實意思不大。因為她們『有眼睇』，客觀地成績證明了一切；所以希望球隊要有信心地承認、了解自己能夠踏足前4，長遠來說，這份信心是必需的。」

Victory能否於去季汲取經驗，逐步邁向冠軍寶座？大家拭目以待。（鄭子峰攝）

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