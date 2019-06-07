【甲一女排】前四爭奪起變化？　葵青荃青協興各施法

每年踏入4、5月，又是考驗甲一女排球隊的時刻。有別以往，今季聯賽「直落」舉行，面臨一連7周的賽程，8支隊伍將經歷的又會是什麼困難？每場傾力演出的背後，她們又會背負着什麼相同或不一樣的目標？爭標、前四、護級、衝擊，今日讓我們談談葵青、協興及荃青。

如要把甲一排球的名字分做三部分，除了上、中、下游，大概還有會長盃球隊、飲恨會長盃及降班。會長盃為排球壇年度盛事，亦是本地唯一有獎金的賽事，而只有聯賽冠、亞、季、殿軍球隊擁有參賽資格，因此近年「會長盃」三字成為了本地排球的關鍵字。

葵青隊長余映姿認為，球隊受着不同因素困擾，故此今季不需要強求甚麼，做好本份或有意外驚喜。（羅君豪攝）

葵青女排－淡然面對傷患潮

「慘」，葵青女排隊長余映姿以單字展開訪問。事實這支會長盃冠軍球隊今季跌入近年來低潮。3人季前膝蓋受傷、1人開季拗柴、1人入學堂、1人去工作改期、3名孕婦，在16人註冊下，今季葵青或有9至10名球員輪換上場；開季未幾已失去近一半戰力。「開季前一個月，每兩星期就有一個人受傷，那時候就知道健康地度過賽季是今年命題。」映姿笑說與隊友跑到車公廟轉運，而今季亦不需要強求甚麼：「老實，也許先護級吧，至於會長盃......時也命也，順其自然，有時候沒有太大壓力也許有驚喜。」

二傳手黎樂知及自由人蕭皓恩同樣受膝傷困擾，練習期間亦只能作簡單體能訓練。（羅君豪攝）

事實葵青於近5年3度聯賽封后、2次捧起會長盃殊榮，頓然談到護級可能，感覺有點陌生。不過現實在眼前，映姿深信球員們亦會「盡做」：「就如隊中任職醫生的司徒允琦，有機場她需於當值後趕來出賽，大家也會用盡可能幫助球隊；或者，狀況變得差的時候反而有意外收穫。」

教練林鎮國球隊早以為陣中狀況做好心理應對。（羅君豪攝）

的確面對如此低潮，葵青一眾顯得淡然，教練林鎮國也表示某些狀況是早已預計，所以球隊上下也做好心理應對：「球隊的一些情況大家很早理解，例如3名球員懷孕、自由人蕭皓恩去年十字韌帶斷裂後的康復期，這些我們早有心理準備缺陣的可能，但不幸的是蕭皓恩到開季前韌帶再次斷裂，其後陸續亦有其他成員受傷。」

除了主攻余映姿，「後二」杜詠雯亦是葵青的得分重點。（羅君豪攝）

沒有常勝將軍，更沒有永遠的失敗，林sir深信縱使客觀狀況不理想，球員骨子裏埋下的決心亦能斷定球賽：「如說有降班的可能，無問題，因為我們當年亦是由丙組打上來；但，在首輪對戰荃青在落後0：2下反勝3：2，也許這反映着我們求勝的心態。」

今季葵青或有9至10名球員輪換上場，兩輪賽後暫錄得全勝成績。（羅君豪攝）

+ 5 + 4 + 3

荃青女排－火力增強朝向前四

林sir口中的那場賽事可謂首輪賽中最激烈一戰，惟荃青痛失該「本應要拿下的賽事」後速速調整，第二輪碰上協興即以直落三局取勝，暫列積分榜第四。去季荃青才升班，除了順利護級，她們亦以第五完成賽季，與會長盃只差一點點。今屆她們的火力更大大增強，皆因亞運港隊成員、沙排運動員古蓉蓉由協興轉會加盟，令前排攻擊力掀起正面變化。

亞運港隊成員、沙排運動員古蓉蓉由協興轉會加盟，令荃青前排攻力掀起正面變化。（李澤彤攝）

蓉蓉今年才兼顧沙排，並與其荃青隊友歐陽瑋欣夥拍，展開全職運動生活。「加盟荃青與打沙排有關，沙排要出外作賽，我怕自己於香港訓練時間不多而影響了協興的一些配合，或是耽誤了某些訓練，所以試試轉新環境，看看什麼能幫得上。」事實蓉蓉為荃青帶來進攻上的變化，位置上能擔當兩側及中間，其港隊身份更為球隊增添實戰經驗。

古蓉蓉今年才兼顧沙排，並與荃青隊友歐陽瑋欣（左）夥拍。（李澤彤攝）

教練王淑儀亦認為蓉蓉的轉會帶來的是身高優勢及港隊經驗，因此今季目標是名次要比去年進步：「去季我期望前4，但有幾場表現失準下我們未能達標，惟最終第五也是收貨；所以今年想衝擊前四。」

去季荃青最終得第五，與會長盃只差一步。（李澤彤攝）

協興女排－年輕領軍 改善一傳再衝擊

惟要現階段猜測今屆會長盃席位花落誰屬，難度十足。隨着一些上游球隊平均年齡上升或是傷兵滿營，古蓉蓉及李佩珊亦由協興轉會荃青，加上今季中下游的衝擊力較以往的強，會長盃最後資格似乎要到尾輪才能揭曉。同樣為協興教練的王淑儀指出，今季前四爭奪變得更緊湊的催化劑就是兩支升班馬：「今年各隊很平均，蘇屋人腳也許是最齊整的一隊，而大專陣容有力衝擊列強，CYT亦沒有包袱，她們在港運會以冠軍證明其實力，所以這兩隊不能忽視。」

開季兩場，協興暫錄得一勝一負的成績。（李澤彤攝）

由2015年會長盃復辦後，協興從未缺席過此盛事，惟幾年間陣容亦有微微調整，而今季藉着古蓉蓉及李佩珊轉會，領軍責任落在年輕球員身上。為香港浸會大學主力的詹詠琳，今季亦擔起領軍責任，而她認為從去屆表現所看，球隊必要改善一傳：「上年一傳有所隱憂，因為好幾支球隊以發球突破，令我們組織上有點克制，所以今年我們較執着一傳及攔網，不會先想着花巧進攻。」

仍為大學的詹詠琳，今季將擔起領軍責任。（李澤彤攝）

二傳手馮芷茵認為去年一傳存下隱憂，希望今季可努力改善。（李澤彤攝）

二傳手馮芷茵也同意去年一傳的不足，加上陣容新鮮，去季亦處於磨合狀態：「上年陣容算是新夾，一開始有點拘謹，要到季中才見點點成效，現在陣容亦更年輕，希望今年可以盡快磨合。」問到攻擊力會否因球員轉會而影響，教練王淑儀卻不認同：「排球不是一人運動，而協興變現在增添了大專生力量，香港隊成員亦有，她們要打組合更不能着重一兩個球員身上，希望攻擊點增加，不讓對手輕易估計。」

協興前排球員有盡身形優勢，副攻手何健瑤（左）身高達1.80米。（李澤彤攝）

協興女排由2015年會長盃復辦後，從未缺席過此盛事，可見穩定性不錯。（李澤彤攝）

升班力量年輕本錢？ CYT蘇屋屯青的衝擊火花