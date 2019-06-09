【甲一女排】荃青大勇挫Victory　全取3分迎國際

甲一女排第三輪賽事首場有去季亞軍Victory迎對荃青。惟上周荃青一挫協興狀態大勇，今日再乘勢而上以局數3︰1擊敗Victory，繼上輪後再全取3分。

甫開局已十分緊湊，Victory及荃青先後得分，惟前者其後失誤連連，令荃青有機可乘追至7：7。戰至中段荃青更反超7分，即使Victory於後段連得3分，仍未能扭轉局面。荃青以25：17先取一局。

荃青（藍衫）以局數3︰1擊敗Victory，繼上輪後再全取3分。（甘琬湄攝）

次局雙方展開拉鋸，梅花間竹得分，但Victory有略微優勢。荃青及其曾多次防守建功，令戰況一度膠着。直至中段Victory攻擊荃青的防守漏洞，逐漸拉大比數至16：14。荃青多次試圖突襲Victory後排仍未能追上。Victory以27：25險勝一局。

Victory在第2局強攻對手弱點，以27：25險勝扳平一局。（甘琬湄攝）

戰至第3局，兩隊多次上演來回球。荃青漸落後至11：16，惟歐陽瑋欣於網前打出觸手出界得手後，令荃青士氣大增，連追多分。Victory不論網前還是後排的防守明顯成熟，即使荃青連番攻擊亦未有攻破，但球隊於尾段多次失誤，被荃青追平23：23，並以26：24再取一局。第4局荃青延續上局優勢，進攻更主動及頻密。Victory今局明顯分心，頻頻失誤，令荃青一度領先雙位數，荃青最終以25：12拿下第3局、局數3：1勝出。

荃青得分後，球員忘情慶祝。（甘琬湄攝）

荃青大槌手古蓉蓉坦言今仗球員的心理質素及技術均有好好發揮，「開局打得手緊，之後察覺問題後就將各自的問題修正過來」。去季陣中得分主力只有歐陽瑋欣，古蓉蓉則今季加盟，並同為主力球員，她指這樣除了可以分擔得分外，亦能混淆對手。身為沙排搭檔的兩人是球隊中的重點得分球員，她們均異同聲將功勞歸於全部球員，「大家都各施其位，球員亦互相信任，即使由我得分也全靠好的一傳及二傳」。

荃青球員互相信任，為贏波的原因。（甘琬湄攝）

荃青教練王淑儀賽後亦非常激動，指Victory是很強很「硬淨」的隊伍，能贏3：1的確是驚喜。「今場的發球、封網的表現不錯，後段對Victory攻擊的線路亦部署準確。」王淑儀亦稱讚球員打得大膽，球隊表現「一場比一場好」。她亦指荃青「有防有攻」是球隊的優勢，而今場球員的良好心理質素亦是令球員發揮各自的水準的關鍵。下輪荃青將面對國際，她指對手會是難打，但未有太大壓力，「逐場打，不能有太大心理負擔」。

葵青3：0擊蘇屋，今季甲一女排3戰全勝。（甘琬湄攝）

葵青3：0擊蘇屋

葵青今場面對蘇屋，並成功牽制對方的防守，終以局數3：0（25：23、25：18、25：17），同樣全取3分，三輪賽事中累積三仗全勝。