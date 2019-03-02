【港足日與夜．鮑家耀】走入女足　關係如父女　改變彼此足球信念

鮑家耀，一代晨曦名將，於男足世界曾盡攬本地錦標。 去年他兼任愉園女子足球隊主教練，當男足遇上女足，會有甚麼不一樣的火花？ 在女足世界，鮑家耀受女將熱誠感染、體會足球的純粹快樂；女將亦因他帶來的信念而改變，踢出不輸男足的自信。

今屆港超聯平均每場入場人數近千人，相反女子甲組聯賽免費入場，觀眾數目仍寥寥；即使放眼全球，大多數國家的女足聯賽及代表隊的關注度、甚至所獲資源都比不上男足，地位差天共地。

球員時代的鮑家耀，2004至2005年助晨曦橫掃頂級聯賽、銀牌、足總盃、聯賽盃及季前7人賽錦標，成為「五冠王」，先後隨晨曦及東方出戰亞洲賽舞台，亦曾入選港隊，至退役後更執起教鞭，率領和富大埔征戰頂級聯賽。

這位昔日名將於男足世界贏盡本地冠軍、經歷過大大小小的場面，但去年卻選擇走入被忽視的女足世界，擔任愉園女子足球隊教練，46歲才再當「初哥」重新出發，究竟女足可給予鮑家耀甚麼不一樣的滿足感？他又可為一班女球員帶來甚麼衝擊？

鮑家耀最初沒有立即答應成為女隊教練，因為他認為女生根本不憧足球，誰知現在眼前這班球員改變了他的觀念。（盧翊銘攝）

為女將壓低聲線 願花時間心血全因女兒

「咩女仔識踢波架？」這是鮑家耀收到邀請時，腦海中即時出現的想法，他當時遲遲未有答應，「我未接觸過女足，那時候只認識公民及車路士（足球學校（香港）），感覺會很難教。」

一星期前一個周中的晚上，鮑家耀駕車來到沙田運動場，親手帶來練波用的球的他，現已執教愉園女足一季有多，熟練地安排球員熱身，再叫球員圍圈談談部署，其後，他坐在看台接受訪問。回想剛接手的日子，經驗老到的鮑Sir坦言被考起，原來一句於男足世界看似微不足道的提點，竟會傷害到球員的心靈，讓他重新審視跟球員溝通的方法。

因為場邊一句指罵，鮑家耀卻令女生哭了起來，自此他變得溫柔，亦調整溝通方法。（盧翊銘攝）

他很有耐性地停下來慢慢教，將細節執到滿意為止，不會嫌棄我們。 愉園女足門將 吳卓蔚

「女孩子的情緒變化很大，我初時比較嚴厲，向球員說過一句『踢好啲呀』，但球員可能認為我語氣很重，比賽後便哭了起來，令我也有點愕然。」事後鮑Sir回家想了又想，「唉......又有那位女孩子喜歡遭別人大聲罵？」，他才醒覺自己對待球員的方法，或許需要作出改變，「開始了解她們的心態及性格，可能有些球員較內斂，有些卻開朗活潑，每位都要用不同的方法溝通。就連語氣都要變溫柔，場上有錯便留待賽後才檢討，或者於練習時再重複提醒。」

愉園女足守門員吳卓蔚（阿Mi）現時正跟隨男隊訓練，鮑Sir對待男及女隊的語氣有別，她都看在眼內，說起亦忍不住偷笑，「聽得出他特意壓低聲線。」這份感覺帶點溫馨，阿Mi亦坦言鮑Sir的出現，令她對男教練完全改觀，「他很有耐性地教，我們的水平比男隊差，需要更長時間去領略，但他會停下來慢慢說，將細節執到滿意為止，不會嫌棄我們。」

是甚麼令鮑Sir身同感受？原來他亦有位踢足球的女兒，深明女孩子的難處，所以願意付出更多，「我的女兒亦有在足球學校踢波，她們並非由細踢到大，始終又不是職業球隊，所以自己會花更多心血。操練前先衡量她們能力，或者會親身做示範。」與其責罵，學懂體諒是鮑Sir選擇做的事，這決定不易執行，但令他贏得球員尊重。

隨愉園男足訓練的吳卓蔚，鮑Sir對男、女球員有甚麼差別，她最清楚。（相片來源：愉園體育會Facebook）

一次隱瞞觸發爭執 經歷考驗關係昇華

同一隊便是一家人，大家應真誠相待。 愉園女足主教練 鮑家耀

場內的鮑Sir軍令如山，場外卻跟球員打成一片，訪問當日，他跟球員於練習前圍繞生活事談個不停，收操後更齊齊於場邊分享一盒蛋卷來吃，阿Mi透露鮑Sir與球員會在操練後一起吃飯，亦會讓球員坐順風車。眾女將與鮑Sir以隊長王淑芬作橋樑，即使談及敏感話題，球員亦能先跟隊長溝通，避免不必要的尷尬。

雙方關係看似一直保持良好，但卻遇上一次考驗。

愉園女足部份球員除入選代表隊外，亦兼顧五人足球隊、大專校隊等身份，需要分配練習時間，去年五人足球隊一次內地集訓，碰巧是女足聯賽的前一日，球員在未有通知教練的情況下北上，結果觸怒鮑Sir，比賽後留下球員訓話近一個小時，這次卻讓他們互相了解得更深。

「她們可能怕我不批准，所以決定隱瞞，但我認為大家要尊重大家，我問她們：『換轉你是教練，你感覺又會如何？』，全隊亦無話可說。」鮑Sir說起這件往事，仍帶點激動。「其實我們都很重視鮑Sir」，阿Mi稱隊員明白事態嚴重性，事後充滿內疚感，道歉並詳細解釋只屬一時之失，「以後每次有香港隊相關的行程，我們都會預先跟他說，讓他可以計劃好練習等行程。」最後大團圓結局，雙方和好如初，心中亦沒有半根刺，鮑Sir認為大家「經一事長一智」，關係反而昇華了，「屬於同一隊，便當作是一家人，希望大家相信對方，有事便真誠說出來，不要互相隱瞞。」經歷過考驗的關係，才是最穩定，雙方這次攜手成長，是信任的重要基石。

始於有些事女生不方便跟男生直說，隊長兼助教王淑芬（右二）便成為鮑家耀跟球員間的橋樑。（盧翊銘攝）

球員如女兒 體會屬於女足的純粹快樂

她們會𠱁我又會激我，就像突然多了20個女兒。 愉園女足主教練 鮑家耀

嚴厲中帶點溫柔、認真又不乏耐性，這班女將明白鮑Sir的好，今季於這位教頭的帶領下，愉園終一嘗女子聯賽冠軍滋味，球員們慶功宴上終「按捺不住」，向他送上驚喜，播放預先拍攝的片段，逐一送上情深說話，當中隊長王淑芬更謂：「人生沒幾個好的教練，很高興能跟隨你，你是我最尊敬的人。」

「看完有感動到落淚嗎？」鮑Sir搖搖頭，但千言萬語早已在心中，「始終她們年紀小，人生經歷不足，很多事需要我提點。她們有時會𠱁我，有時會卻激我，都當作我是爸爸一樣，就像自己突然再多了20個女兒。」

練習前鮑家耀跟球員打成一片，談個不停，沒有如教練般的威嚴，只有如爸爸般的親切。（盧翊銘攝）

做教練最開心的事，便是全隊球員都願意為自己搏命；女足不談功利，一個足球便已經很滿足。 愉園女足主教練 鮑家耀

近期車路士門將阿列沙巴拿加拒絕被換離場一事鬧得熱哄哄，教練於男足世界要凝聚全隊絕非易事，稍有不足或會如沙利般遭球員質疑決定。20個如親生孩子般的球員，是鮑Sir於女足世界才能找到的滿足感，「做教練最開心的事，便是所有球員為自己搏命，全隊球員性格不同，卻都服從於自己，證明自己管理球員、提升士氣及維持合作性方面都是成功的。」

男足世界論成績，以愉園男足為例，今季需以升班為目標，球員實力若未能勝任，機會一次起兩次止，身為教練團之一的鮑Sir，亦認為職業球隊必需現實，球隊要跟球迷及管理層交待，教練及球員都有壓力，更顯出女足世界的簡單，「女足不談功利，球員即使失誤，仍容許再給予機會。操練笑聲雖然較多，但不代表我們不認真，而是大家只因為一個足球，便已經很滿足。」女足是一份有關足球的純粹快樂，亦是鮑Sir久違的感覺，說到這裏，他的臉上亦掛着笑容。

愉園女足順利提早一輪贏得聯賽冠軍，創下球會歷史，當晚鮑Sir與一班女兒笑得燦爛。（資料圖片）

球員時代盡顯爭勝心 針對女生弱點灌輸信念

連男教練亦說我們可以，我們真的可以，是他令我們增強自信。 愉園女足門將 吳卓蔚

球員年代的鮑家耀擁有不輸別人的自信，現在他將這信念注入女足，將這群女生脫胎換骨。（盧翊銘攝）

球員時期司職後衛的鮑Sir，場上面對外援前鋒來襲，從未畏懼，贏得各項本地大賽錦標，他坦言以爭勝心戰勝一切，「沒有人會喜歡輸的感覺，那時候踢職業足球，落敗後會不忿得睡不着覺，那種感覺很難受。你可以放棄追趕對手，但這對得起隊友及球會嗎？」現時參加小型賽事，跟年輕人交手，他亦絕不放軟手腳，「你贏我年齡，但我技術比你好，一樣會追你追到自己沒有氣為止，心態一定不輸他們。」

正因為這種性格，鮑Sir一直認為女足的最大弊病，是球員未戰卻心態先輸，所以決定針對此點鍛煉。今季幾次採訪愉園女足的比賽及練習，問到球員取勝關鍵，又或者是自身最大轉變，總是不若而同地說出一個答案——心態，阿Mi稱鮑Sir自首課操練，便跟球員灌輸信念，「他要我們記得自己是支強隊，要放膽去做去想，才可能贏每場比賽。他總是相信我們，從來沒認為我們會輸給任何一隊，若碰上強隊，以往的教練可能會說：『盡力便可以，輸亦不要緊。」但他卻會說：『怕甚麼？落場便即管去盡。』是他令我們自信增強，帶給我們一種更硬淨的心態，感覺連男教練亦說我們可以，我們真的可以。」

訪問當日球隊跟男子隊友賽，依然從容不迫地由後場組織，似乎女將亦沒有辜負鮑Sir的期望，訪問間雙眼未有離開球場的鮑Sir亦說，「有要求才有動力，輸不可怕，但至少要抬起頭走出場，搏盡每一分鐘。」

「跟男子隊比賽時亦不怕，到真正比賽便會得心應手。」（盧翊銘攝）

受女將熱誠感染 承諾爭取福利與男足看齊

她們對足球的熱愛比男球員更甚，我還有原因去偷懶嗎？想令她們全無顧慮，專心地踢足球。 愉園女足主教練 鮑家耀

兼任男、女子隊教練，同時負責足球學校的工作，鮑Sir每早11時先參與男隊操練，下午再於足球學校指導各支青年隊，可說是忙個不停。成為女足教練後，他一周再要多花約三晚時間，跟這班女將挑燈練習，他透露往往放工回到家中，家人早已入睡，大大減少跟他們相處的時間，但因感受到女球員的熱誠，相信所犧牲的一切仍是值得，「她們很投入，一星期差不多每日都會踢足球，周一踢比賽、周二練校隊、周三及四練球會，最後周五練港隊，甚至比我還忙，但卻都不覺得累。我曾試過比賽翌日，因怕她們太累而取消操練，但卻遭她們反問我為甚麼。這份對足球的熱愛，比起男球員有過之而無不及，讓我感覺就連她們亦這麼積極，我還有原因去偷懶嗎？」

眼看球員放工後連晚餐亦沒時間進食，便立刻坐的士趕到球場練習，練完又趕回家休息，鮑Sir佩服之餘亦向球員許下承諾，為女足爭取應有的福利，「希望改善她們的待遇，現在跟男足一樣有車馬費，冠軍亦有獎金，想令她們可以不用顧慮太多，全心全意地踢足球。」每位球員說過的一字一句，這位教練都記得，近年女足球員如張煒琪、秦正行及劉蕊澄先後衝出香港發展，有球員透露想外闖，他亦一直為此而努力，「正嘗試找機會讓球員到內地或日本跟操，女孩子有這樣的夢想，很值得鼓勵，希望協助她們圓夢。」

女甲聯賽只屬業餘，球員往往放工放學後才趕到球場操練，趕緊食個包及換好球衣，鮑家耀受她們的積極所感染，一直想辦法為她們改善待遇。（盧翊銘攝）

望構建「愉園皇朝」 冀為女足球圈出一分力

現在女足只得三隊實力較強，球員很難進步，只要整體能力提升，女足發展才會成功。 愉園女足主教練 鮑家耀

「我有責任令她們進步」，這句一直是鮑Sir擔任教練的目標。去季於聯賽單循環的制度下，愉園開鑼戰不敵傑志後，即使餘下11仗全勝仍失落冠軍，鮑Sir自責未能在短時間內了解球員性格及能力，若準備更充足，或可改變結局。直至今季摘下聯賽后冠，他認為要再為球員定下更高目標，「有能力便要提升目標，拿下足總盃成為兩冠后，同時亦希望球員保持強勢，創造如此前公民般的皇朝，長年稱霸女足聯賽。」

比起鮑Sir那個年代，現今女子足球員人數大幅上升，全港不少學校、區隊及球會都開始設立女子隊，女足於香港家長心目中亦不再等於「粗魯」，他寄望每位愉園球員均可發展至獨當一面，協助港隊爭取佳績，同時為整個球圈而出一分力，「女子球隊可能只得兩三隊實力較強，其他球隊很難給予壓力，踢比賽亦沒有意思，球員很難進步，只要大家整體能力提升，女足的發展才會成功。」身負女子隊教練重任，為這班女生着想，鮑Sir的視野不止於愉園女足，更希望為整個香港女足的發展而貢獻，幫助更多女球員。

「我有責任令她們進步」，為女生着想，整個球圈進步才是出路。（盧翊銘攝）

最後我再問鮑Sir，經過一年多後，現時又對女足有甚麼印象？

「真係識踢波喎原來！」這段時間最大改變，便是他對女子足球的的觀念，他指着場上正跟已隊友賽的男球員再說：「這班朋友第一次跟愉園女足友賽，被我們贏了，才發現原來女孩子亦可以踢得這麼好，爭相說要再踢過。」

每周多出三個工作的晚上，犧牲跟家人相處的時間，鮑家耀稱為了這班女生，一切是值得的。（盧翊銘攝）

球員於鮑Sir麾下的轉變有目共睹，女將坦言「無以為報」，只求這位教練以後可繼續成為她們的明燈，帶領球隊前進，鮑Sir又有甚麼想跟她們說？

「多謝她們不怕辛苦，出席每一課練習，被我不斷『吟』、不斷重複做同一個動作，都沒有覺得我煩。希望她們以後做任何事，亦可以如踢足球一樣，切勿輕易放棄，即使外邊的工作如何辛苦，亦可這樣有鬥心去做好。」

嗯，他真的很像一位爸爸。

多了20個視足球如命根的女兒，鮑家耀對足球有更深層次的體會，那是男足世界難以尋覓的單純，快樂原來很簡單。