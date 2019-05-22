【足球明星頒獎禮】王淑芬膺首屆足球小姐　冀助發掘更多女足球員

「香港足球明星選舉」今屆新增「香港足球小姐」獎項，由女子甲組聯賽球隊的主教練及隊長投票選出，最終來自愉園的隊長王淑芬成為首屆得獎者。
香港足球小姐最後4強名單之中，應屆女甲聯賽冠軍愉園佔兩席，今季聯賽神射手宋麗雯及中場重心王淑芬都榜上有名，另外兩席同由門將取得，分別是車路士足球學校(香港)的吳婉琪與沙田守門員黃樂敏。
港隊隊長陳詠詩、曾外流澳職的張煒琪及其公民隊友韋婉婷等球迷較熟悉的名字，則意外落選。
愉園隊長王淑芬，成為首屆香港足球小姐得獎者。（袁志浩攝）
愉園隊長王淑芬對得獎表示驚訝。（袁志浩攝）
結果愉園隊長王淑芬成功擊敗3位勁敵，榮膺首屆香港足球小姐，這位女將走入傳媒採訪區時，坦言對賽果有點驚訝，「原先預計是宋麗雯獲獎，到場只是分享喜悅，但能夠提名及得獎，當然十分開心。」王淑芬的名字將寫入史冊，為往後的香港足球小姐開創先河，「這對女足界很有意義，始終是得到大家的認同，跟男足一樣擁有這個殊榮。雖然有點遲，但仍能讓女足慢慢走入大家的視線範圍內。」
愉園隊長王淑芬獲頒首屆香港足球小姐獎項一刻。（袁志浩攝）
王淑芬今季帶領愉園高舉聯賽冠軍，季中時隔4年重獲港隊徵召，年尾更贏得個人獎項，她以「幸運」及「順利」形容此完美的一年。在球員身份之外，她在球隊更兼顧助教一職，身心相當煎熬，對於獲獎，年過30的她說：「希望這份堅持不止於我這年紀，更可帶給任何年齡的女子足球員。我個人喜愛助攻多於自己入球，很想感染更多女生投身足球，發掘更多有潛質的球員。」
愉園隊長王淑芬講述得獎感受。（袁志浩攝）
2018/19香港足球明星選舉得獎名單
香港足球先生：伊高沙托尼（和富大埔）
香港足球小姐：王淑芬（愉園）
最佳教練：李志堅（和富大埔）
最佳十一人
門將：謝德謙（冠忠南區）
後衛：法比奧（佳聯元朗）、馮慶燁（和富大埔）、梁諾恆（富力R&F）、艾華度（和富大埔）
中場：陳肇鈞（和富大埔）、費蘭度（傑志）、黃威（和富大埔）、夏志明（冠忠南區）
前鋒：伊高沙托尼（和富大埔）、盧卡斯（傑志）
最佳青年球員：鄭兆均（理文）、胡晉銘（香港飛馬）
最受球迷歡迎球星：伊高沙托尼（和富大埔）
球員之星：伊高沙托尼（和富大埔）
神射手：盧卡斯（傑志）、洛迪古斯（東方龍獅）