【足球明星頒獎禮】王淑芬膺首屆足球小姐　冀助發掘更多女足球員

「香港足球明星選舉」今屆新增「香港足球小姐」獎項，由女子甲組聯賽球隊的主教練及隊長投票選出，最終來自愉園的隊長王淑芬成為首屆得獎者。

香港足球小姐最後4強名單之中，應屆女甲聯賽冠軍愉園佔兩席，今季聯賽神射手宋麗雯及中場重心王淑芬都榜上有名，另外兩席同由門將取得，分別是車路士足球學校(香港)的吳婉琪與沙田守門員黃樂敏。

港隊隊長陳詠詩、曾外流澳職的張煒琪及其公民隊友韋婉婷等球迷較熟悉的名字，則意外落選。

愉園隊長王淑芬，成為首屆香港足球小姐得獎者。（袁志浩攝）

愉園隊長王淑芬對得獎表示驚訝。（袁志浩攝）

結果愉園隊長王淑芬成功擊敗3位勁敵，榮膺首屆香港足球小姐，這位女將走入傳媒採訪區時，坦言對賽果有點驚訝，「原先預計是宋麗雯獲獎，到場只是分享喜悅，但能夠提名及得獎，當然十分開心。」王淑芬的名字將寫入史冊，為往後的香港足球小姐開創先河，「這對女足界很有意義，始終是得到大家的認同，跟男足一樣擁有這個殊榮。雖然有點遲，但仍能讓女足慢慢走入大家的視線範圍內。」

愉園隊長王淑芬獲頒首屆香港足球小姐獎項一刻。（袁志浩攝）

王淑芬今季帶領愉園高舉聯賽冠軍，季中時隔4年重獲港隊徵召，年尾更贏得個人獎項，她以「幸運」及「順利」形容此完美的一年。在球員身份之外，她在球隊更兼顧助教一職，身心相當煎熬，對於獲獎，年過30的她說：「希望這份堅持不止於我這年紀，更可帶給任何年齡的女子足球員。我個人喜愛助攻多於自己入球，很想感染更多女生投身足球，發掘更多有潛質的球員。」

愉園隊長王淑芬講述得獎感受。（袁志浩攝）