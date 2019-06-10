【港足】港隊明撼中華台北　黃洋勉小將：經驗能令生涯變富有

香港男子足球代表隊新教練麥柏倫自4月初上任後，明天（11日）將迎來地標戰，在主場旺角大球場迎戰中華台北。這是香港A隊自去年11月東亞足球錦標賽外圍賽第二圈後，相隔近7個月來的首場比賽，不過主帥麥柏倫預料會以試陣為主。

港隊今晚（10日）在旺角大球場進行賽前最後一課操練，開放傳媒拍攝15分鐘，以輕鬆熱身為主。在訓練開始後約15分鐘後，現場一度掀起狂風暴雨，令港將顯得有點狼狽，惟稍後雨勢放緩，港隊亦如常練習。

麥柏倫指球員落選並不代表一切，只因他希望觀察更多類型的球員。（袁志浩攝）

相隔五年再度入選大港腳的陳肇鈞，明日有望正選披甲。（袁志浩攝）

麥柏倫：肯定有新面孔上陣

麥柏倫在操練結後與中場黃洋出席賽前記者會，他首先為決選名單解釋，特別提到意外落選的和富大埔前鋒辛祖：「這並非與他的能力有關，而是我希望觀察不同類型的球員，他有不錯的質素及經驗，他未來仍有機會入選。」世界盃外圍賽次圈將於9月舉行，港隊僅得今場友賽備戰，麥柏倫雖對明天陣容三緘其口，但似乎這位教練仍會以試陣為主，他稱：「肯定會有新面孔上場，我亦會盡可能用盡6個換人名額，我喜歡半場時跟球員討論及向他們給予意見。」

黃洋在去年東亞錦外圍賽被時任主帥加利韋特選為隊長，他在新帥麥柏倫麾下將再肩負此重任。（袁志浩攝）

麥柏倫過往執教芬蘭及拉脫維亞兩支國家隊期間，領軍「處子戰」皆能取勝，當中在拉脫維亞那場更是他任內唯一的勝仗，對於這「傳統」能否在香港延續，麥柏倫指因備戰時間有限，不會有太大期望。他說：「有些球員受輕傷，但我們仍有足夠的力量、態度去爭勝，為身上的球衣去付出所有。這一周跟球員相處得很好，十分期待明天的賽事。」中華台北上場雖遭尼泊爾逼和，但麥柏倫指對方大部份時間仍主導球賽，實力不容忽視，「他們對港隊會是個很好的測試，若防守稍有鬆散，便會遭他們有機可乘，目標是利用更多傳球與組織去進攻。」

港足今次有多位「新丁」入圍，「大哥」黃洋勉勵他們應好好把握這趟良機。（袁志浩攝）

黃洋勉小將：經驗令足球生涯變富有

港隊明日迎來全新組合下的首戰，黃洋將繼東亞錦外圍賽後再戴起隊長臂章，談及陣中的年青球員，「大哥」坦言小將反令有經驗的球員更有信心，期待他們有更多上陣時間，表現自己：「所有球員都很珍惜入選港隊的時間，踢港隊雖然不會令球員富有，但所得的經驗會讓你的足球生涯及精神層面變得富有，希望新球員好好把握。」他同時呼籲更多港人入場支持，為香港隊打氣。