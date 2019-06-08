【港足日與夜・追夢少年1】衝破局限的鍾貝琪

身處香港這個國際金融中心，股市、樓價及外幣，是港人每天最熱門討論的話題。「夢想」二字在這片土地上，可說是分毫不值，即使有多宏大的目標，似乎最終仍需向殘酷的現實低頭。 可是今季和富大埔譜寫的童話故事，「堅家軍」以16年的堅持，將眾球員小時候開玩笑的承諾成真，勇奪港超聯冠軍。這告訴大家在足球世界內，只要肯打拚，一切沒有不可能。 夢想無分年齡，更跨越性別。一連兩集，讓我們看看效力傑志女足的21歲後衛鍾貝琪（阿K），跟年僅22歲、擁有一半加拿大血統的港足U23成員安永佳（Matt），如何訴說自己的追夢故事。 攝影：羅君豪

「中六時已有到日本發展的想法，但害怕貿然拋下學業離去，失敗的話，我便甚麼都沒有。」鍾貝琪帶點遺憾地說。

女足跟男足在資源投放及球員保障上的差異，相信不用多說，從薪酬、獎金、後勤支援方面看，雙方地位難說得上是平等。雖然香港政府在2011年推行《鳳凰計劃》，將女足納入為發展項目之一，女足關注度及認受性日漸提升，球員水平顯著進步。不過，女生若要追逐足球夢，仍需思前想後。

難以無憂無慮地走出香港追夢，是每位本地女足球員都會遇到的困境。（羅君豪攝）

批評的人不知我們付出了多少，我要借外闖證明，香港女生亦擁有過人的能力。

夢想外流體驗更高水平

4年前因憂慮前景而留港，阿K的經歷是當時普遍香港女足球員的寫照。可是近年愈來愈多本地女生外闖，張煒琪及劉蕊澄先後到澳洲落班、劉夢瓊加盟日本女子聯賽球隊、再有秦正行轉投威爾斯球會史雲斯。前輩們樹立榜樣，令她的夢想再度萌芽，「感覺在港已算到達高峰，是時候到其他地方開眼界。在網上看到外國女子職業聯賽的水平，發現她們『好勁』！」

發現天外有天後阿K如此興奮，全因香港女足聯賽已舉辦至第7季，聯賽及球隊仍像亞洲大部份女子聯賽一樣屬業餘性質，球員放工後往往需犧牲休息時間去練習，難以專注踢球，為出外參賽而辭職亦非新鮮事。「女生過了20多歲，便要為將來打算。沒有職業聯賽、男足那種配套與支援，球員為應付家庭及經濟負擔，只好放棄足球。」阿K無奈道。

除人才不斷流失，外界對女足更存有負面印象，時常輕視她們的技術水平，阿K渴望終有一日可為此平反，「這些說話某程度打沉了香港女足，但他們不知我們在背後付出了多少。所以我夢想衝出香港，到外地一嚐職業足球的滋味，證明香港女生擁有此能力。」 小妮子這刻收起慣常的笑容，說得堅定。

阿K總是笑逐顏開，感覺是位開朗樂觀的女生，很難想像原來她小時候曾經「好曳」，她指是足球導自己向善。（羅君豪攝）

有夢，就要追！

心動不如行動

瘋狂的夢想說得容易，實踐起來卻舉步維艱。到外地需要機票、住宿、膳食，統統花費不少，一位21歲的女生豈能負擔一切？在無助迷茫之時，阿K在一個活動上遇見19歲的香港攀山小將陳家希，對方成功登上珠穆朗瑪峰的經歷，啟發她「心動不如行動」。阿K回憶道：「很記得他曾經說過，有夢就要追。他可以獨自在網上籌集經費、尋找贊助的話，其實我都可以。」

籌募結果令阿K喜出望外，獲傑志資助來回機票外，兼職教波的她更得到學生家長支持，「很感恩有這班人不斷在背後幫助我，令我可無顧慮地追夢，他們令我更有動力做好自己，報答他們的期望。」去年年尾起她便在網上搜尋球會資料，逐一寄出電郵，終在今年3月收到回覆，來自英格蘭女子第三級聯賽的史篤城（Stoke City）及布力般流浪（Blackburn Rovers）邀請她到英國試腳，「其實已一個月沒有回音，早認定機會渺茫，但原來世界上是有回報的，那刻感驚喜卻又很緊張。」

「我性格喜歡靠自己，有手有腳，任何事也可自己爭取。」換起另一副嘴臉，這位女生亦有認真的一面。（羅君豪攝）

沿途馬路旁插滿宣傳女足的旗幟，若這能在香港發生，會是件多美好的事？

路旁旗幟竟成難忘經歷

英格蘭女子足球聯賽分多個級別，史篤城及布力般流浪所在的國家聯賽（北部）屬第三級，後者去屆勇奪聯賽冠軍，來季會升班至次級的冠軍聯賽。這支球隊的主場更可容納4,000名觀眾，不論練習設施、健身房等都較香港齊全。阿K坦言試腳體驗深刻，英國球員的個人技術平均，盤扭亦更具膽量，但最令她難忘的，卻是在前往訓練基地的那趟車程上發生。

「訓練基地本身是間足球學院，學院亦是球隊贊助商。去程中看到沿途馬路邊插滿宣傳球隊的旗幟，想想若這能在香港發生，是件多美好的事。感覺在外國，無論是男或女足，總會有人支持，羨慕之餘，亦期望香港有一日能獲得相同的資源。」

阿K仍正等待兩間球會的正式答覆，但無論結果如何，她的人生已踏前一大步。(羅君豪攝)

切勿輕易放棄夢想，因為過程往往比結果更值得回味。

追夢並非任何人專利

隻身到異地追夢，阿K需照顧自己的起居飲食；宿舍位於偏遠地區，又黑又靜的街道讓這女生恐懼；內向害羞的性格，使她在練習中只敢站到一旁。面對種種逆境，幸她獲好友秦正行贈送幾句經驗之談，終勇敢地堅持下來，「她告誡我即使在香港有多厲害，假如永不離開comfort zone，很難有進步。這段說話加強了我的信心，知道現在做的一切都是對的，若要外流，便需克服這些困難。」

試腳完結後阿K返港等待消息，兩間球會因考慮簽證問題，仍需時給予正式答覆，但無論試腳結果是否成功，她在實踐外流夢的路上已踏前一大步。有別於前輩在足球生涯後段才外闖，21歲的阿K希望向其他同齡的年青球員證明，追夢並非任何人的專利。

「很多同輩都有外流的想法，但擔心自己水平未足，或因溝通問題便打消念頭。我認為無論你能力如何，若不嘗試便肯定不會成功，切勿因些少阻撓而放棄夢想，因為得到的經歷比結果更值得回味。」

只要任何時刻都做好準備，才能及時捉緊夢想來臨的一瞬間。（羅君豪攝）

2019年法國女子世界盃將正式展開，眼看外國女生敢於「Dream further」，追逐難能可貴的世盃夢，阿K笑言自己相當羨慕，「過往有留意這項大賽，自己較喜歡美國隊，因為她們在各項環節的能力都很強，部份女生即使跟我同齡，卻已在世界盃舞台上馳騁，希望有天能跟上她們的步伐吧。」

這班女生憑籍對足球的熱情，已走了這麼遠的路，再瘋狂的事，她們都捱得過。這個願望或許看似仍是遙不可及，但未來又有誰知道？