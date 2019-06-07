【港足】麥柏倫決選23人鬥中華台北　兩「千禧後」上榜創歷史

港足新帥麥柏倫的「處子戰」於下周二（11日）晚上演，港隊將在旺角大球場迎戰「老對手」中華台北。這位芬蘭籍主教練今日（7日）公布其任內首份決選名單，兩名「千禧後」球員孫銘謙及陳晉一榜上有名。

麥柏倫早前曾表示，港隊會在活力與經驗間取得平衡，並指出「部份小將表現雖未必是最優秀，但卻可令港隊變好」。這位芬蘭籍主帥結果在決選名單之中，保留多位23歲或以下球員，兩位「千禧後」——16歲的陳晉一及18歲的孫銘謙更齊齊入選，成為首兩位2000年後出生的「大港腳」。

除此之外，可出任左右二閘的羅梓駿、冠忠南區射手陳廣豪以及省港盃功臣袁振昇，亦有機會獲得首頂港隊國際A級賽「喼帽」。兩位今季表現出眾的中場球員陳肇鈞及鞠盈智，則分別相隔五年及一年多後再入圍決選，或可再度披起港隊戰衣。

年僅16歲的傑志中場陳晉一（左），意外入圍港足決選名單。（資料圖片／高詩琦攝）

「最佳青年球員」得主同落選

值得留意的是，助和富大埔歷史性贏得聯賽冠軍的辛祖、鍾偉強、翟廷峯及馮慶燁意外落選；兩位應屆「最佳青年球員」得主胡晉銘與鄭兆均，亦同樣無緣最終名單，至於冠忠南區門將謝德謙，就因肩傷而申請退隊。港隊將於明日（8日）上午在賽馬會香港足球總會足球訓練中心展開決選後一連三日的操練，備戰下周二友賽中華台北一役。

今季助和富大埔奪得港超聯冠軍的辛祖，一直是港足決選常客，這次卻未能入圍。（資料圖片／高詩琦攝）

首晉大港腳能力受質疑 孫銘謙：拚盡便問心無愧

2000年出生、年僅18歲的孫銘謙，今季初戰港超舞台，其效力的凱景雖最終降班收場，他卻獲暫代港隊教練郭嘉諾賞識，徵召出戰年初的省港盃。此子結果交出亮眼表現，助港隊衛冕省港盃，並入圍「最佳青年球員」最後4強。這位「千禧後」一年間由學界射手榮升「大港腳」，他表示對入圍決選相當意外，「可能是教練想讓我有機會從中學習，雖然距離比賽仍有數日，但已經有點緊張。」

成為晉身「大港腳」的兩位「千禧後」之一，外界接踵而來的質疑為「孫銘」帶來壓力。他透露在練習中察覺到自己跟隊友的差距，雖擔心因犯錯而拖累球隊、憂慮水平未夠而影響隊友訓練質素，可是場上仍會拼盡所有，「或許能力未足以向別人證明，我是值得留下來的一位。我會盡力練好每一課，爭取出場機會，希望最終表現可得到認同，若徒勞起碼仍問心無愧。」

孫銘謙（左）自知能力或有不足，但渴望最後以表現取得外界認同。（資料圖片／高詩琦攝）

港足決選23人大軍名單： 守門員：葉鴻輝（東方龍獅）、王振鵬（傑志）、袁皓俊（理文） 後衛：法圖斯（貴州恆豐）、羅素（河北華夏幸福）、丹尼、艾里奧、羅梓駿（傑志）、徐宏傑（梅州客家） 、梁諾恆（富力R&F） 中場：陳廣豪（佳聯元朗）、茹子楠（科瓦彼達迪）、陳晉一、黃洋、鞠盈智（傑志）、陳俊樂（富力R&F)、陳肇鈞、李嘉耀、黃威（和富大埔） 前鋒：艾力士（大連一方）、麥基（東方龍獅）、孫銘謙（凱景）、袁振昇（香港飛馬）

港足主帥麥柏倫的任內首份決選名單，為球迷帶來驚喜。（資料圖片／袁志浩攝）

中華台北陳柏良王睿領軍 友賽尼泊爾遭逼和

至於中華台北早前已公布24人友賽名單，球員包括去季效力港超球隊的王睿及陳庭揚，同時有香港球迷熟悉的門神潘文傑、外流中甲的陳柏良及溫智豪等；曾於亞協盃分組賽作客香港的航源FC，亦有前鋒陳浩瑋及後衛徐宏銍入選；加上仍就讀花蓮高中的新星吳彥澍，實力不容忽視。

不過效力中超河南建業的周定洋，以及英超水晶宮U18成員沈子貴，卻分別因中超補賽，與應付期末考而未能入圍「寶島」大軍。中華台北在英籍新主帥蘭卡斯特（Louis Lancaster）領軍下，昨（6日）晚先於主場高雄體育場出戰，結果以1：1被世界排名161位的尼泊爾逼和，於新帥上任後第三仗仍未打開勝門。