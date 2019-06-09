【港足日與夜・追夢少年2】安永佳對話鍾貝琪　不平等的男女足

香港男生追逐足球夢，條件比女足來得好。在女足世界看似天馬行空的要求，對男足而言只是基本。 年僅22歲、擁有一半加拿大血統的港足U23成員安永佳（Matt），自少受系統訓練，長大後更可邊攻讀大學學位，邊享受足球的樂趣。擁有更好的條件，他的追夢歷程跟女足有何分別？ 攝影：羅君豪

在港出生的安永佳（Matt），於本地青訓系統中成長，12歲開始代表香港各年齡層的梯隊，各種試煉使他對個人能力充滿信心。香港這片彈丸之地，難以滿足他挑戰自己的想法，「我決意要外地好好測試自身能耐，跟父母商量後，感覺美國的學院足球制度（College Soccer System）更吸引，學位能成為我的後盾，同時又可在高水平聯賽中作賽」。

現於代表美國雪城大學出戰NCAA D1賽事的Matt，追逐足球夢的同時，卻有學位作後盾。（羅君豪攝）

男足的基本 是對女足的諷刺

上一集鍾貝琪（阿K）談及中六時雖曾有外流的想法，最終卻因考慮到學業而卻步。那邊廂女足面對各種限制，男足世界竟可兩者兼得，Matt的足球路跟對方形成強烈對比。這個小伙子更能眾多選擇中挑選心儀的目的地，他指在西班牙試腳時發現，只得少數球員最終能在歐洲頂級聯賽立足，所以即使前往足球水平次一級的美國，依然沒有後悔，「若你一生只呆在一個地方，永遠難成大器，外流總是可以有更好的訓練，更好的發展」。

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「外流」在男足世界就像一份完整的計劃書，何時做、如何做，都有前人例子可尋；惟來到女足世界，它就變成一本無字天書，球員只好自由發揮，邊碰釘邊開闢自己的道路。眼看Matt的發展路走得如此順利，阿K內心有種說不出的羨慕，她以本地聯賽制度作例，直指男足早已定立港超、港甲至港丙等多級聯賽，女足今年才首次分為甲乙兩組比賽，兩者差距難以拉近。

「男足有較好多待遇，有部份球員為幫補家計而踢球；女足沒有這些配套，球員大多只因為『興趣』二字。看到男足的發展，感覺女足都有機會達到這高度，但無奈香港女足仍在上軌道，資源投放偏於男足一方。不過我的性格喜歡『靠自己』，有手有腳，任何事也可自己爭取。」阿K發自內心地說。

我喜歡靠自己，有手有腳，凡事也可自己爭取。 鍾貝琪

安永佳就是有種不一樣的自信，或許能成為他追夢的關鍵。（羅君豪攝）

在美國，每個隊員都有自己的夢想，操練時彼此是敵人。 安永佳

望圓美職夢 把握最後半年

擁有「靠自己」的這股自信，或許就是兩個年輕人的共通點。作為香港球員外流美國的先鋒，Matt同樣希望以雙腿爭取更多，今年升上大學四年級後，他尚有6個月就告別大學生涯，其夢想是在餘下球季交出亮麗的表現，爭取在明年1月的美職選秀（MLS Superdraft）被相中，成為首位效力美職聯球會的香港人。

「美國很講究數據，用以衡量球員的表現，若我能有個不俗的球季，交出一些入球及助攻，或能說服球隊簽下我。」過往在舊金山大學效力3個球季，Matt指曾有8名隊友獲選上，因此他自言跟夢想的差距相差不遠，「我時常跟他們一起操練，彼此感覺沒太大分別。成功與否跟努力及心態有關，我相信我能做到，只需要丁點運氣」。

安永佳曾在傑志青年軍效力多年，跟現任主教練朱志光早已認識，他坦言若闖美職好夢落空，或有機會返港加盟傑志。（羅君豪攝）

對職業足球員仍有種飢餓感，我會因此付出最好的一切。 安永佳

是伙伴還是敵人？

阿K曾透露在英國試訓期間，當地女生跟香港球員一樣，均有正職在身，工作後需長途跋涉駕車到練習場操練。球員間就像有種深明對方難處的默契，是隊友，亦是好伙伴。「即使我是個陌生的面孔，她們仍會很熱情地主動邀請我一起『猜馬騮』。起初我不明白她們為何以『Vic』稱呼我，後來才發現是我英文名字Vicky的簡稱，感覺彼此相處融洽。」

不過對留學美國的Matt來說，「極體力化」才是追夢的代名詞，在球隊為爭取僅有的11個正選位置，每課練習都是無止境的競爭，操練中根本沒有友誼，隊友就是敵人，「那裏每個人都有自己的夢想，所以你必須一日比一日進步，這種強度是香港難以追上的」。

體會到競爭帶來的強大壓逼感，Matt更需在學業跟足球之間取得平衡。每日上午他需先回校訓練，下午完成課堂後又要健身，困在教練與功課之間，累得這個22歲大男孩難舒一口氣。這刻Matt或許才感受到女足球員的那份辛酸，不過他對夢想有不屈的決心，「由我學懂走路開始，我便接觸足球，爸爸曾是職業球員，他是我的偶像及榜樣。這令我對成為職業足球員有種飢餓感，我會為此而付出最好的一切」。

男足世界無疑比女足來得幸運，安永佳指會好好掌握自身優勢，同時勉勵鍾貝琪攜手追夢。（羅君豪攝）

一個夢想 不分男女

近年國際社會講求女生平權，女生在美國亦愈來愈受重視，在各種運動上的地位有上升趨勢，當中尤以正位列世界第一的美國女足最受人注目。在當地外流的Matt受這股氣氛感染，讓他懂得珍惜自己擁有的一切，他亦期待雙方能獲得平等機會，並希望借助自己經歷，引起更多年輕球員到美國外闖，同時鼓勵更多女生攜手追夢，「相信你的才能，專注及維持衝勁，最重要是咬緊牙關」。

安永佳一副俊朗的臉孔，鍾貝琪首次跟這位港足U23成員見面，笑言自己有點害羞，但二人開拓話題後，卻有點「識英雄重英雄的」感覺。（羅君豪攝）

或許有人認為身為混血兒的Matt是贏在起跑線，但成功往往靠自己爭取，沒有他的自信、他的膽量及毅力，夢想始終不會愈行愈近，大家切勿輕視這個小伙子的努力。2019年法國女子世界盃已經開，Matt與阿K同樣為一眾「Dream further」的女足球員打氣，因為他們都明白，追夢需要多甚大的勇氣。