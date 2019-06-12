【世界盃外圍賽】澳門隊長去信國際足協　希望作客斯里蘭卡改期

澳門足球代表隊隊長艾美達（Nicholas Torrão）今日向國際足協及亞洲足協發公開信，希望安排世界盃外圍賽亞洲區首圈次回合作客斯里蘭卡改期舉行，他表示這是澳門球員一生難得的機會。澳門作客斯里蘭卡的比賽原定昨日舉行，但澳門足總以安全為理由，拒絕讓澳門隊出發，日前申請棄權。

31歲的艾美達以澳門隊長的身份，今日（6月12日）透過社交網站發布一封致國際足協及亞洲足協的公開信，他寫：「澳門足協拒絕作客斯里蘭卡，導致次回合比賽取消，我們球員感到非常失望。我們明白足球的世界有規有矩，但足球是屬於球員的。澳門球員沒有他求，只希望踢次回合的比賽，爭取出線的機會。」

艾美達以澳門隊長的身分，請求國際足協將比賽改期。（艾美達Facebook）

澳門在首回合以1：0擊敗斯里蘭卡，原定次回合比賽在昨日舉行。不過，澳門足總以安全為理由，拒絕澳門隊前往作客。儘管澳門球員聯署抗議，但澳門足總以球員的人身安全為大前提，堅持決定，並於前日正式申請棄權，獲亞洲足協及國際足協接納。澳門成為首支於2022年世界盃出局的球隊。

澳門原定昨日到斯里蘭卡踢次回合，但澳門足總拒絕，申請棄權。（艾美達Facebook）

艾美達請求國際足協及亞洲足協收回成命，給予澳門球員一次機會。他在公開信中表示：「我們來自一個世界排名很低的地區，這些比賽是我們人生中難得的機會，可以為我們城市的足球歷史寫下重要一頁，為市民及球迷而戰。」

澳門代表隊每年均與香港合演港澳埠際賽。（資料圖片）

他表示澳門及球隊最近在國際賽及球會賽的表現有進步，證明澳門球員的努力。效力澳門賓菲加的艾美達表示：「我們請求國際足協及亞洲足協，將比賽改期，給予澳門隊球員一個機會在球場上奮鬥。」他最後強調，足球並非一項辦公室內的遊戲，在球場上比賽的，應該是兩隊的球員。