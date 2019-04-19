【曼城訪港】傑志7．24大球場鬥曼城　門票4．26開售

港超聯球隊傑志早前已透露有意邀約英超勁旅曼城來港獻技，「藍鳥」今日正式公布賽事詳情。

傑志將會在7月24日晚上8時，在香港大球場友賽曼城，賽事名為「賽馬會傑志中心盃」，曼城來港期間傑志將會於比賽前一晚（7月23日）舉行晚宴，由「藍月亮」主帥哥迪奧拿出席演講。香港站為曼城今夏的「2019曼城亞洲行」的其中一站，藍月會在7月17及20日的中國站，分別在南京及上海舉行的英超亞洲盃獻技，7月27日則會在日本橫濱，對戰同屬城市足球集團的姊妹球會橫濱水手。

傑志召開記者會，公布7月24日鬥曼城的賽事安排。（高詩琦攝）

曼城今夏將會訪港，7月24日於大球場鬥傑志。（資料圖片／Getty Images）

至於球迷最關心的票價方面，學生及特惠票均為250港元，正價票最低價為350港元，另有590、890及1190港元的門票選擇，門票將在4月26日早上10時起，透過購票通網站、電話熱線（2111-5333）及香港大球場售票處發售，4月27日起可透過購票通其他銷售點，包括通利琴行購票。

傑志會長伍健早前因亞協盃票價遭球迷批評定價過高，在Facebook發文稱，球迷會會員可在表演賽享門票優惠。傑志今日公布的票價中，「藍浪一家」球迷會會員亦可享有折扣，每位會員預訂每張門票可享有50港元折扣優惠，不限門票價位，但每人只可預訂最多4張。傑志足球學院學生，則可以正價優先預訂門票。

傑志鬥曼城一役的門票，將於4月26日開售。（資料圖片）

今夏除傑志對曼城外，利物浦及多蒙特亦會在6月8日於香港大球場合演名宿賽。富力R&F曾稱有意邀阿積士來港，但富力方面確認，這支荷甲勁旅打入歐聯4強後，已肯定未能在今夏訪港，富力未來會再爭取邀請阿積士來港。

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阿積士擊敗祖雲達斯闖入歐聯4強後，今夏肯定無緣訪港。（資料圖片／Getty Images）

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