【劍擊．亞錦賽】張家朗銀牌的啟示　從輸掉兩分學習放膽去打

時隔一年重返亞洲劍擊錦標賽頒獎台，雖與金牌只差兩分，但對張家朗而言，這面銀牌依然帶來另一番感受，令他學懂關鍵時刻要放膽放鬆去打，要相信自己。

亞錦賽一連六天在日本千葉舉行，男子花劍及女子佩劍個人賽打頭陣，張家朗以一面銀牌為港隊「開齋」。他與金牌只是兩分之遙，決賽面對東道主敷根崇裕，張家朗從先落後2：6，然後連取8分反先10：6；後來雙方激戰連場至13：13，關鍵兩分張家朗卻告失守，終以13：15告負，在這場2016年亞錦賽決賽翻版中，未能複製當日封王的賽果，以銀牌完成個人賽。

張家朗只差兩分就能重奪金牌。（FIE Facebook）

張家朗指一段時間打得不順因為給自己太大霍力。（FIE Facebook）

「給自己太多壓力」致打得不順

「輸掉最後兩分有點可惜，但今次奪獎的感受實在不一樣，尤其之前一段日子壓力大，今日卻全日打得輕鬆，所以這面獎牌絕對有另一番意義。」張家朗坦言，自從在世界盃聖彼得堡站摘下團體亞軍返港後，一直打得不順心，「可能給自己太多壓力」，猶幸他今天即使面對落後困局，仍沒「手緊」，只告訴自己「繼續打，不要多想，打好就得」，只是決賽最後兩分落敗，難免可惜，不過張家朗未言棄：「有少許失望，但絕對是一次經驗讓我學習，特別是關鍵時刻不要怕，放膽去打，希望在團體賽繼續打好。」

張家朗指自己學會放鬆打。（FIE Facebook）

亞錦賽明天（14日）繼續個人賽，去屆冠軍江旻憓和季軍佘繕妡，將率領女子重劍爭奪獎牌，亞運個人賽銅牌得主羅浩天亦與男子佩劍隊友登場。